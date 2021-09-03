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群創逆勢加碼培育人才 首獲2021年AREA人力投資獎

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創首獲2021年亞洲企業社會責任獎的「人力投資獎」，由群創總經理楊柱祥代表手持獎座合影，與同仁分享殊榮。群創／提供
群創首獲2021年亞洲企業社會責任獎的「人力投資獎」，由群創總經理楊柱祥代表手持獎座合影，與同仁分享殊榮。群創／提供

群創光電（3481）2日獲頒2021年第11屆亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards；AREA）殊榮，該獎項被譽為亞洲地區CSR指標大獎之一。今年群創首次參賽，一舉奪得「人力投資獎」大獎，以優異突出的各項評鑑表現，獲評審團的高度肯定。

群創名列國際標竿企業之列，展現全方位卓越成績，榮獲亞洲企業社會責任獎之人力投資獎。儘管疫情影響全球產業與經濟，但群創培育人才腳步不停歇，積極佈局培育數位轉型人才、厚植國家人力資本。重視員工培育、致力創建「安心工作、無限探索」組織環境、照顧員工家庭生活等面向，群創提供同仁完善的支持與照顧，包括對應學習方案、組織高效能團隊及獎酬福利制度等，為員工打造優質、有愛無礙的職場文化。

推動雙軌轉型 創新人才培育

群創以「雙軌轉型．價值躍進」為策略目標，積極推動4.0數位轉型人才發展計畫、群創大學、全額補助在職進修e+計畫等。在疫情期間，群創仍開設逾數萬堂線上數位課程，透過遠距培訓、線上與線下整合、行動學習平台等，提供多元訓練課程，加速培育數位轉型人才。培育計畫推行至今，內部經營團隊皆受過100%扎實的專業訓練，培育近3,800名數位轉型專家，創造無可取代的核心競爭力。

群創總經理楊柱祥表示：「群創秉持『人才』為公司最珍貴資產與永續發展核心，營造心安、身安、家安、業安四安精神的職場環境，透過數位轉型、智能化策略推展，為員工打造跨界多元發展，積極推進產業轉型，落實企業永續經營目標。」

開辦持股信託 共創雙贏局面

群創永續長暨人力資源總處長彭峻豪表示：「今年群創以優於法令的福利制度，擴大實施辦理『員工持股信託』，與員工分享公司經營成果，提早為同仁做好長期理財儲蓄規劃，打造優渥退休生活，致力與員工邁向共享共榮。」

此次福利計畫開辦以來，員工留任率高達97.3%，群創將員工績效與股東利益結合，共創雙贏局面。其中以群創工程師為例，如公司每月提撥五千元，同仁也相對提撥下，服務滿一定年資，公司再加碼提撥機制，待60歲退休後，除社會福利保險外，群創與同仁所共同提存退休金，經成長複利後，退休後將月領近一萬五千元退休金。

由於群創2021第二季營業額及獲利方面均大幅成長，為歷年單季最高，成績亮眼。群創為感謝同仁的努力與貢獻，宣布獎金除發放2020年盈餘分紅外，並依員工職務、績效、貢獻等加碼給予激勵獎金，鼓勵同仁長期貢獻並與公司共同成長。

群創以顯示產業人才培育、技術發展為己任，致力厚植企業人才永續發展，除持續推廣永續發展，亦致力實踐企業社會責任，邁向永續「DNA」，共創美好世界。

群創 退休金 疫情

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