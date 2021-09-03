易安聯陸資疑慮落地失敗　15萬外籍移工匯款受影響

首家外籍移工跨境匯款公司落地失敗。香港商易安聯是我國監理沙盒實驗中實驗外籍移工小額跨境匯款的其中一家新創公司，但因陸資疑慮遲遲無法獲得經濟部外資匯入增資許可，導致無法在時限內向金管會補件。金管會今宣布，駁回申請案，易安聯現有15萬客戶只能服務到10月3日，此案也為首家被金管會中止的沙盒實驗。

金管會前年核准統振、易安聯申請進沙盒實驗，實驗外籍移工的小額跨境匯款，在新的電支條例7月上路後，開放非電子支付機構申請經營外籍移工小額跨境匯款，兩家在實驗中的公司可以直接申請落地。

因此，易安聯在今年7月30日向金管會遞件申請落地，但金管會今天表示，易安聯沒有在8月31日最後期限前補正相關書件，正式駁回此申請案，易安聯必須從明天開始啟動創新實驗退場機制，不得再招收新會員，針對既有客戶，給予1個月緩衝時間處理退場，既有客戶可匯款至10月3日止，10月4日後不得進行任何匯款業務。

金管會創新中心執行秘書胡則華表示，易安聯主要是無法提出所需營運資金，依法外籍移工國外小額匯兌業務，至少要有最低實收支本額或在台營運資金達新台幣1億元，但目前易安聯營運資金只有20萬元。

2014年在香港成立的易安聯，一直以來都有陸資疑慮。胡則華說，易安聯去年10月有換過股東，出現外資的問題，因外資匯入由經濟部准駁，易安聯沒拿到經濟部的資金匯入核准，無法增資，所以無法在期限內提供營運資金證明文件。

胡則華表示，從易安聯7月報告的資料，會員人數是15萬人，截至7月30日為止曝險額是800萬元，主要是客戶在APP上申請把錢匯到國外，中間有時間差，800萬是在途中的匯款額，實驗平均下來一位客戶匯出金額是9000元新台幣。

胡則華表示，易安聯明天開始要啟動退場機制，既有客戶還是可以繼續匯款，但是不能招收新會員，易安聯既有客戶只能匯款到10月3日，在10月4日前易安聯必須要把交易都完成，10月4日以後不接受任何客戶匯資金，就算有客戶匯資金，也要把錢退回去給客戶，確保客戶權益不受影響。

針對另一家實驗外籍移工匯兌的公司統振，銀行局副局長林志吉表示，統振目前都有依規定申請，正在進行審查中。