又爆陸資退件 金管會強調易安聯15萬客戶權益不影響

國內首樁沙盒被退場！繼蝦皮支付，又一樁因陸資疑慮遭金管會「退件」。金管會今（3）日下午召開臨時記者會，宣布香港商易安聯向金管會申請「外籍移工國外小額匯兌業務」營業許可，因未於補正期限內補正指撥營運資金之證明文件，金管會於110年9月3日駁回其申請，並請其自110年9月4日啟動「小額跨境匯款金融科技創新實驗」退場機制，但給予一個月的緩衝期。金管會創新中心執行秘書胡則華強調，易安聯現行15萬客戶權益不會受影響。

金管會創新中心執行秘書胡則華表示，目前國內規定辦理小額跨境匯款實收資本額或在台資金需要1億元，目前易安聯的資本額營運資金是20萬元，去年10月易安聯引進外部股東，但有陸資疑慮，因此跟經濟部申請增資不過，未能在期限內完成申請業務，因此要求沙盒創新實驗應終止。

同時胡則華則表示，目前易安聯帳上有約15萬客戶，7月31日止的曝險金額約800多萬元，主要是客戶透過APP申請匯款到印尼．中間有段時間差的曝險，不過匯款出去就了結，這個金額是浮動的，易安聯的客戶平均每筆約匯出金額約新台幣9,000多元。

被問到目前是否所有監理沙盒案都沒有陸資的問題？胡則華亦回應表示，易安聯一開始向金管會申請監理沙盒時是沒有陸資問題，但中間在去年10月有換股東，因此相關增資未能通過經濟部審核，金管會今天發文要求易安聯9月4日要啟動退場機制，但是給予一個月的緩衝期，不能收新客戶，但既有客戶還是可以繼續匯款，10月4日起就不能再有任何交易，金管會要求易安聯在途資金在交易期限要完成，因此15萬易安聯客戶權益不會受影響 。

至於另一家同樣辦理外籍移工匯兌監理沙盒的統振，金管會銀行局副局長林志吉強調，統振有依規提出申請，目前沒有退場疑慮。

易安聯係於108年1月31日取得金管會核准辦理創新實驗，並於同年4月30日開辦外籍移工匯款服務之實驗。考量易安聯公司服務之客戶眾多且有國外合作夥伴，為保護實驗參與者相關權益，金管會給予該公司1個月緩衝時間處理退場事宜。該公司自110年9月4日起不得招收新會員，且應通知客戶及合作夥伴實驗退場事宜，既有客戶仍可匯款至110年10月3日止。自110年10月4日起，易安聯公司即應完全終止實驗，不得辦理任何匯兌業務。