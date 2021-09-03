國內首樁沙盒退場 易安聯外籍移工匯兌遭退回

金管會下午召開臨時記者會，宣布香港商易安聯向金管會申請「外籍移工國外小額匯兌業務」營業許可，因未於補正期限內補正指撥營運資金之證明文件，金管會於110年9月3日駁回其申請，並請其自110年9月4日啟動「小額跨境匯款金融科技創新實驗」退場機制，這是國內首樁沙盒被退場。

易安聯係於108年1月31日取得金管會核准辦理創新實驗，並於同年4月30日開辦外籍移工匯款服務之實驗。因具普惠金融之效益，金管會於同年啟動修正電子支付機構管理條例之程序，該條例及授權之子法「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」已於110年7月1日生效。考量相關業務已有明確法源依據，應回歸依法辦理之程序，金管會爰於110年4月28日核准易安聯延長辦理實驗時，附條件要求該公司於110年7月31日前依前揭條例及本辦法之規定向本會申請業務許可，若未申請、或申請後取得許可、或本會駁回其申請，則創新實驗應終止。

易安聯已於110年7月30日向金管會遞件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，惟該公司未依本辦法規定檢具指撥營運資金之證明文件，金管會於110年8月11日函請該公司於8月31日前補正相關書件。易安聯公司未能於110年8月31日前完成補正，因此金管會依本辦法第8條第1項規定，駁回易安聯公司之申請，同時請該公司自110年9月4日起啟動創新實驗退場機制。

考量易安聯公司服務之客戶眾多且有國外合作夥伴，為保護實驗參與者相關權益，金管會給予該公司1個月緩衝時間處理退場事宜。該公司自110年9月4日起不得招收新會員，且應通知客戶及合作夥伴實驗退場事宜，既有客戶仍可匯款至110年10月3日止。自110年10月4日起，易安聯公司即應完全終止實驗，不得辦理任何匯兌業務。