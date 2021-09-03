遠雄人壽攜屏科大 舉辦「守護億隻鴞」棲架觀摩會

遠雄人壽（5859）與屏科大鳥類生態研究室共同於9／1（三）假屏東高樹鄉善導書院舉辦「請貓頭鷹和老鷹幫忙抓老鼠-棲架觀摩會」，高樹鄉的善導書院已經有一年的架設經驗，也拍攝到許多貓頭鷹、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹等猛禽，生態監測成果相當不錯。

為了推廣高樹鄉友善耕作的鳳梨及猛禽生物防治法，此次特別邀請屏東縣內農友、遠雄人壽保戶及屏科大師生共同參與，由屏科大鳥類生態博士傳授農民設立猛禽棲架的技巧，結合棲架實地教學及迷你棲架DIY活動，將近期棲架拍攝的成果和鄰近農友分享，希望透過棲架觀摩會，藉由生態教育分享生物防治概念及友善耕作的好處，吸引更多在地農友加入善待老鷹和貓頭鷹的行列。

遠雄人壽攜手屏科大推行「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，首要任務就是於屏東縣高樹鄉建設相關生態設施，以善導書院作為示範田區輻射狀推廣，至今已於6處友善生態農區架設猛禽棲架及生態監測設備，施作覆蓋田區面積逾4公頃；為推廣生態友善耕作，亦結合屏科大農業研究中心及有機查證單位共同舉辦綠色保育認證說明會，輔導高樹鄉農友依照田區特性及標準，階段進行生態農作管理及標章認證，協助合作農區提高作物附加價值。

此次舉辦棲架觀摩會，也是期望透過友善農法及猛禽生物防治法的推廣，吸引更多在地農友加入「生態友善耕作」或「減少田間用藥」的行列，未來亦將透過在地特有之生態友善作物，連結永續生態、無毒生產與健康生活，以三生一體的方式帶動社區產業及偏鄉經濟發展。

遠雄人壽長期致力偏鄉關懷及環境保護，今年首度產學結盟屏科大專業團隊開展ESG，總經理趙學欣表示：「壽險業重視和堅持對每一個生命的守護，這也是我們每年堅持親自走訪偏鄉和關懷在地弱勢的初心！

這次我們以屏東高樹鄉作為起點，期盼透過USR X CSR共同開展，對偏鄉創生和生態永續發展產生實質且正面的影響力。」 除了棲架觀摩會號召農友響應，遠雄人壽志工團亦將於9／29及10／19出團前往屏東善導書院及舊寮國小，帶著熱情和能量陪伴偏鄉孩子們成長茁壯。