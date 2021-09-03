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全球央行總裁評比 楊金龍奪A-、易綱罕見拿A

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
圖片摘自環球金融雜誌網站。
圖片摘自環球金融雜誌網站。

環球金融雜誌（Global Finance）今（3）日發布2021年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍在2019、2020年奪下最高榮耀的「A」級後，今年與聯準會主席鮑爾一同拿下僅次於「A」的「A-」，仍居全球央行前段班。

自1994年以來，環球金融雜誌每年都會針對各國央行總裁進行評比，今年拿下最高「A」級評價的共十位，包括中國人民銀行行長易綱，以及歐盟、巴西、保加利亞、加拿大、智利、捷克、埃及、科威特、摩洛哥。

據悉，過去在該份雜誌的評比裡，中國人行行長鮮少拿下最高等級，今年易綱罕見奪「A」，顯示該雜誌對其貨幣政策制定給予極高評價。

今年獲得「A-」級的央行總裁，除我國央行總裁楊金龍外，還包括聯準會主席鮑爾、哥倫比亞、喬治亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴拉圭、卡達與南非等11國央行首長。

環球金融雜誌對各國央行總裁的評比，介於「A」至「F」，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。該雜誌評比重點有二項，一是對抗通膨、維持物價穩定，二是協助經濟發展。

儘管楊金龍今年僅拿下「A-」、未能「連三A」，金融圈人士認為，台灣疫情控制良好，不論是在通膨或經濟成長表現都優於其他國家，該雜誌給予「A-」的理由，市場投以關注眼光。

央行 中國人行 楊金龍

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