憂台股漲多承壓 法人：可用反向ETF短期避險

聯準會給出令市場滿意的答案，美股應聲再創新高，台股也隨之反彈。元大投信研究團隊表示，台灣企業核心競爭力強勁，台股長期投資前景無虞，但對於擔憂台股短線漲多風險的投資人，可善用元大台灣50反1等反向型ETF，適時進行短期避險操作，減緩投資組合價值的波動風險。

台股加權股價指數今年以來表現亮麗，截至8月30日含息報酬率超過兩成，不過，自8月以後，部份產業可能面臨基期墊高、成長率滑落的挑戰，投資人宜持續關注產業與個股的業績成長率變化，若成長率不如預期，恐有出現本益比調整的狀況。

元大台灣50反1 ETF研究團隊表示，對於手上台股持股水位較高的投資人，如果擔憂台股短線拉回，可以適時在台股投資組合裡，納入如元大台灣50反1等反向ETF，在市場下跌時獲取報酬，降低投資組合價值的波動風險。

元大台灣50反1旨在追蹤富時台灣證券交易所臺灣50指數單日反向1倍報酬表現，而臺灣50指數涵蓋台股中市值前五十大的上市公司，指數表現與台股加權股價指數有很高的連動性。觀察元大台灣50反1自2014年10月23日成立之後，於四次台灣50指數有10%以上的明顯修正波段時，元大台灣50反1均有反向上漲的表現，成功扮演投資人於台股下跌時，做為避險機會的投資工具角色。

不過，需要特別提醒的是，反向ETF追蹤標的指數「單日」反向一倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，而且反向ETF收取的經理費、保管費，以及每日重新再平衡滋生的交易成本，都是投資人需承擔的成本費用。因此，反向ETF僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並嚴設與執行停損規劃。