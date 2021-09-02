全球金融科技熱 上半年投資總額達980億美元

金融科技已成為全球投資市場的當紅炸子雞，安侯建業聯合會計師事務所今（2）日發布金融科技投資趨勢半年度報告，顯示全球金融科技相關投資金額，從2020年下半年的871億美元，增加到2021上半年的980億美元，在疫情之下，投資熱度不降反升。

報告顯示，疫情雖然在去年初影響投資勢度，但全球金融科技的投資於去年下半年反彈，延續到了今年上半年，包括併購、創投、私募投資的表現，都非常強勁，今年上半年全球更有163家金融科技獨角獸誕生，從財富科技、監管科技到加密資產及數位網路安全等，各種金融科技行業的交易規模都在不斷增長。

安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟指出，若將範圍放到亞太地區，在今年2021上半年，共有467宗金融科技相關的交易，投資總額約為75億美元；相較於去年下半年投資總額47億美元，投資熱度明顯提升。

吳麟表示，雖然疫情以來，亞太地區尚無發生超大規模的金融科技交易，不過從交易案量、金額的增加，可看出相關投資仍有持續增長的趨勢，多樣性是這塊產業最大的特色，疫情反而更推動支付、零售應用程式及系統平台等商機，其中支付領域更是金融科技融資中的領先者。

安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示，鑒於數位交易的興起，以及隨之而來的網路攻擊和勒索軟體的增多，數位網路安全已經是企業投資者最重視的領域。

針對今年下半年金融科技投資額表現，賴偉晏預估，投資者對監管科技的投資興趣激增，時代使公司更難控制欺詐和合規要求，因此針對數位網路安全的年度投資，將有望創下全新的紀錄。

賴偉晏表示，擁有強大金融科技產品的電商平台，在亞太地區非常熱門，許多公司都在努力擴大企業的廣度、覆蓋面和市場佔有率，其中總部位於印尼的叫車與電子支付平台Gojek，在今年上半年融資3億美元，同時宣佈與當地網購龍頭電子商務平台Tokopedia合併，是值得注意的消息。

吳麟表示，根據上半年的趨勢，可預期今年下半年的金融科技相關的併購活動、企業間合作將會持續，企業正積極透過併購，或與大型科技公司合作，擴展業務範圍，金融機構透過與其他環境的結合，讓銀行即服務、嵌入式金融科技受到投資人更大關注。