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金管會已准5家壽險發放現金股利 金額增一倍

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金管會今（2）日表示，今年截至9月2日止，已核准5家壽險發放現金股利，包含中壽（2823）、合庫人壽、安聯人壽、康健人壽和富邦人壽，同意發放金額合計新台幣114.86億元，相較於去年僅4家獲准發放現金股利50.56億元，金管會今年態度相對寬容。

壽險業2020年稅後獲利達2,089億元，創下史上新高，保險局主秘蔡火炎表示，今年截至9月2日止，共有5家壽險取得金管會核准發放現金股利，核准發放金額約114.86億元。目前5家已取得金管會核准的名單，包含中壽、合庫人壽、安聯人壽、康健人壽以及富邦人壽。

其中，中壽發放18.92億元、合庫人壽發放3.85億元、安聯人壽發放11.2億元、康健人壽發放6.46億元、富邦人壽發放74.4億元左右。

至於今年先前送件申請的保誠人壽至今還沒核准，蔡火炎說，保誠人壽上次送件資料不夠完整，近期正準備重新送件。

2020年保險局共核准4家壽險業配發現金股息，包括合庫人壽、康健人壽、中國人壽、安聯人壽，合計配發共50.56億元，比2019年僅核准合庫人壽和康健人壽配發6.53億元多出快10倍之多，今年可望倍增。

富邦人壽 壽險業 金管會

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