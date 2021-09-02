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國銀前7月仍賺2,099億元 創史上第三高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金管會今（2）日公布國銀7月存款增加4,897億元，創下今年元月以來單月存款最高紀錄，讓存放比降至70.3%，濫頭寸問題對國銀營運帶來壓力，所幸在國內總行與海外分行獲利回升下，國銀累計前7月獲利仍回升至2,099億元，創下史上同期第三高紀錄。金管會銀行局副局長童政彰表示，「顯示國銀獲利動能還是存在。」

受到七月「現金股利發放、企業獲利佳貨款收入增加」導致存款爆增4,897億元，同期間因政府七月有稅款入帳減少貸款，讓國銀單月放款只增加180億元，因此拉低存放比，讓濫頭寸問題再度浮現。

童政彰分析，國銀存放比從2018年起就逐年降低，史上新低是出現在2020年底，降至70.24％，而今年7月底又從71％落到70.3％，主要是存款速度增加比放款快。

放款部分，7月國銀對民營企業放款雖增加855億元，但對政府機關放款減少2,117億元，整體放款用途以「購置不動產」為大宗，增加900億元。

銀行局也公布，截至2021年7月底今年累計稅前盈餘達2,099.9億元，較去年同期成長6.9％，為史上第三高，僅次於2019年跟2018年同期，且相較去年受疫情影響掉到1,964.1億元，今年雖仍有國內疫情擴散，但前7月獲利表現已顯著改善。童政彰說，顯示「國銀獲利動能還是存在。」

國銀前7月獲利貢獻還要還是來自國內總分行占64%、1,357億元，並維持15.4%的年成長率。至於海外分行成長率最高、國際金融分行OBU與大陸地區分行則還陷衰退窘境。

童政彰分析，海外分支機構前7月獲利176億元，較去年同期成長30.6％，主要是去年提列呆帳費用比較高、基期較低；OBU獲利較去年減少71.9億元主要是放款減少，利息收益減少。大陸地區分行則因提較高呆帳費用，利息、投資淨收益縮減，獲利較去年同期減少14億元。

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