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KPMG：金融科技超吸金 投資金額創紀錄

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

KPMG安侯建業指出，全球金融科技在併購、創投、私募的融資規模在今年上半年飆升至新高，在閒置投資資金儲量、金融機構及其子公司的日益多樣化，加上金融科技活躍於全球各地，投資金額從2020年下半年的871億美元增加到今年上半年的980億美元，刷新紀錄。

KPMG安侯建業今天發布金融科技投資趨勢半年度報告「金融科技脈動 — 2021上半年度報告」，報告指出，去年下半年的反彈延續到今年上半年，併購、創投、私募投資的表現強勁。今年上半年金融科技的估值仍有高成長空間，投資者持續認為該領域具有吸引力，這可能是獨角獸誕生以爆炸式增長的驅動因素，今年上半年共有163個獨角獸誕生。此外，從財富科技、監管科技到加密資產及數位網路安全等，各種金融科技行業的交易規模都不斷增長。

KPMG金融服務產業主持會計師吳麟表示，目前金融科技產業最大的趨勢是多樣性，很大一部分的原因是來自疫情的影響而推動。他說，支付領域正在超越個人對個人間的轉帳支付，解決方案涵蓋越來越多嵌入式產品、零售應用程式和生態系統平台，使支付領域在金融科技融資中處於領先地位。隨著全球疫苗接種覆蓋率的增加，金融科技和現有金融機構在疫情期間已取得前所未有的進展，企業應加速思考如何在布局未來的同時持續掌握最新市場趨勢。

KPMG數位創新服務營運長賴偉晏說，鑒於數位交易的興起，以及隨之而來的網路攻擊和勒索軟體的增多，數位網路安全是投資者（尤其是企業）重視的領域之一。除了安全威脅、詐騙防範以外，KYC（Know Your Customer）和無密碼驗證的安全管控也將越來越受到投資者的關注。投資者對監管科技的投資興趣激增，因為這個新時代使公司更難控制欺詐和合規要求，預測今年下半年，針對數位網路安全的年度投資將有望創下全新紀錄。

金融科技 創投

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