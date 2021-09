台新銀數位創新 摘Global Finance亞太獎及國家獎

Global Finance(環球金融雜誌)近期揭曉的Best Digital Bank Awards 2021(最佳數位銀行)獲獎名單,台新銀行Richart Life以點數生態圈一舉摘下「亞太獎: Best Online Product Offerings」以及「國家獎: Best Consumer Digital Bank in Taiwan」,顯示出台新銀行的數位創新服務備受國際肯定。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示,Richart Life去年推出後,持續打造以點數為基礎的顧客忠誠計畫。每一位顧客都有機會在與台新銀行往來當中,透過台新銀行的服務輕鬆獲得台新Point,包含參與信用卡活動、使用台新ATM、財富管理服務等。

Richart Life持續以點數串聯顧客的日常及各式生活需求,包含客戶可至實體商店或Richart Mart使用台新Pay消費折抵台新Point、兌換商品或服務、轉換成各式異業點數…等。憑著多元化的點數應用,促進顧客活躍,鞏固顧客忠誠度。

包國儀指出,台新數位銀行Richart憑藉著最直覺化和貼心的使用者介面,秉持100%全線上操作和100%用戶導向的設計理念,提供有趣、簡易和多元的數位金融體驗,有幸第五次摘下台灣最佳消費者數位銀行的殊榮。

現階段Richart已提供儲蓄、理財、外匯、貸款及保險等五大金融產品線,未來除持續擴充線上之創新產品及功能,更將積極地透過開放銀行串接的技術,與其他產業夥伴合作在不同場景提供客戶需要的數位金融服務,讓便利的理財、轉帳、支付、貸款可以融入用戶的生活場景中。

包國儀表示,台新銀行不斷推出新服務,打造涵蓋食衣住行育樂的各式點數使用情境,促進台新及合作夥伴的點數應用正向循環,透過點數創造顧客價值,讓台新的點數生態圈深植於顧客生活中。

在新產品的開發中,Richart也將持續回應用戶需求,推出更豐富的理財和理債商品,串聯更多生活應用場景,讓數位金融不再只是投資儲蓄,而是與生活同行的智慧好夥伴。