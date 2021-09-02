元富證投入金融教育 獲亞洲企業社會責任獎

新光金控（2888）旗下元富證券今年以「投資賦能 金融教育GO FUN」專案再度獲得「2021 AREA亞洲企業社會責任獎」之社會公益發展獎肯定。元富證券積極投入金融教育推廣，以舉辦投資講座及各式金融教育活動為專案執行兩大主線，透過實體及線上管道擴大宣傳效益，達到提升全民金融素養的目標。

「翻轉學堂投資講座」自2018年起至今，針對台股每月固定舉辦免費講座，從原先僅舉辦實體講座，到開展YouTube直播新模式，講師挑選不僅有外部財經網紅，亦邀請元富內部專業講師，針對投資趨勢及熱門產業進行深度解析，為投資人建立紮實的知識，以應對多變的資本市場，也提供年輕人學習的管道，提高其進入資本市場的意願，進而改善台股高齡化的現象。

有別於翻轉學堂聚焦於股票領域，「投資說明會」主題更為多元且深入，包含：投資商品說明、投資展望說明會、季度投資分析等，並配合社會時事舉辦多場生技投資講座，協助投資人提前了解證券市場動向，進而提早布局、降低投資風險。

「元富盃尋找潛力股競賽」不同於其他交易競賽，為首個以撰寫個股研究報告為主題的競賽，期望學生能在撰寫研究報告過程中，學習如何研究個股及產業，減少投機風險，由元富投顧研究團隊擔任評審提供專業建議，強化產學連結，並給予優秀選手優先就業機會。

秉持學生影響學生的理念，自2019年起推展「FinTeach校園金融教育贊助活動」，除經費贊助外，元富證券更以專業的角色將業界經驗傳遞予學生，並進行App合作、講師分享、擔任競賽評審等，落實校園金融教育向下深耕的目標，今年上半年申請案件及金額已大幅成長，顯示校園對於金融教育重視度有增加之勢。每年固定舉辦的「遍地開花」在地關懷活動，以宣導學童建立儲蓄觀念及長者防詐騙為活動主題，深入全台將金融教育向下紮根，並加強長者的金融知識，讓整體專案朝全齡化金融教育的目標前行。

金融教育推廣有許多可發展之處，元富證券除了既有活動持續辦理，亦舉辦新活動「元富盃程式交易競賽」來推動量化交易，並開始經營元富YouTube頻道，嘗試更多的可能性，讓投資人能透過元富證券找到適合自己的學習管道，為投資人傳遞正確的投資及風險管理的觀念。