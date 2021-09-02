快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上首次！宏泰熱賣保單漲價遭罰 保險局命退費調回原價

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今開罰宏泰人壽亂調漲「薰衣草醫療健康保險附約」，成為史上首宗因為亂漲價被開罰的壽險公司。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今開罰宏泰人壽亂調漲「薰衣草醫療健康保險附約」，成為史上首宗因為亂漲價被開罰的壽險公司。記者戴瑞瑤／攝影

宏泰人壽熱賣的「薰衣草醫療健康保險附約」，今年5月大幅調漲保費超過一倍，引發保戶強烈反彈。金管會保險局今表示，經過審查會議後，發現宏泰人壽費率調漲欠缺合理性及公平性，對宏泰人壽開罰120萬元，並要求恢復回原費率，多收的保費要還給保戶，且罰宏泰人壽一年內不能賣保證續保的健康險新契約。成為史上首宗因為亂漲價被開罰且要求回原費率的壽險公司。

保險局主秘蔡火炎表示，目前這張實支實付醫療險保單，有效保單還有15萬張，有些保單已經被調漲，在5月1日已經收到調漲通知且已繳費的保戶，宏泰人壽要就漲價的部分做退還。

至於怎麼退還，蔡火炎表示，退還方式要看宏泰人壽公司的規劃，如果金額很小可能是抵繳下一期保費，金額大的話要直接退款給保戶。

宏泰人壽 保單 保險

延伸閱讀

防疫慰問金險 上市

保險跟上醫療科技 全球首張「癌症達文西保單」出爐

富邦產全球首創癌症達文西保單 高端醫療不再高不可攀

郵局金牌業務員暗槓保費 民事判她再吐1億4344萬多元

相關新聞

史上首次！宏泰熱賣保單漲價遭罰 保險局命退費調回原價

宏泰人壽熱賣的「薰衣草醫療健康保險附約」，今年5月大幅調漲保費超過一倍，引發保戶強烈反彈。金管會保險局今表示，經過審查會...

蕭翠玲接金管會副主委 央行總裁力挺去雜音

央行業務局長蕭翠玲榮升金管會副主委，原職由台銀副總潘榮耀接任，央行今天舉行交接典禮，央行總裁楊金龍特別出席致詞。因蕭翠玲...

陳玟卉東奧奪銅 一銀頒28萬獎金再加碼營養金

第一銀行長期支持台灣體育運動發展，舉重隊陳玟卉、高展宏及謝昀庭等三名選手於東京奧運表現亮眼，其中陳玟卉不負眾望，拿下舉重...

LINE Pay全新改版 賺點數、拿好康限時優惠看這裡

行動支付龍頭LINE Pay今宣佈推出全新改版LINE Pay「合作通路」服務，持續優化用戶行動支付體驗，LINE Pa...

富邦人壽科技輔助業務員社群圈粉 拿下智財新專利

疫情下讓數位工具化身新裝備，輔助保險業務員積極跨進社群，富邦人壽領先同業，連結民眾高使用頻率之Facebook、LINE...

金管會首審保險監理雙紅線 22家壽險全數過關

股債市大漲讓壽險公司監理紅線警報解除。金管會近期將針對壽險公司半年報檢視，一旦「淨值比」與「資本適足率（RBC）」二項紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。