史上首次！宏泰熱賣保單漲價遭罰 保險局命退費調回原價

宏泰人壽熱賣的「薰衣草醫療健康保險附約」，今年5月大幅調漲保費超過一倍，引發保戶強烈反彈。金管會保險局今表示，經過審查會議後，發現宏泰人壽費率調漲欠缺合理性及公平性，對宏泰人壽開罰120萬元，並要求恢復回原費率，多收的保費要還給保戶，且罰宏泰人壽一年內不能賣保證續保的健康險新契約。成為史上首宗因為亂漲價被開罰且要求回原費率的壽險公司。

保險局主秘蔡火炎表示，目前這張實支實付醫療險保單，有效保單還有15萬張，有些保單已經被調漲，在5月1日已經收到調漲通知且已繳費的保戶，宏泰人壽要就漲價的部分做退還。

至於怎麼退還，蔡火炎表示，退還方式要看宏泰人壽公司的規劃，如果金額很小可能是抵繳下一期保費，金額大的話要直接退款給保戶。