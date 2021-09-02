金管會擬開放大型上市櫃公司 2年內現增採總括申報

金管會研議開放符合一定規模及條件之上市櫃公司，採「總括申報」發行新股制，可一次申報預計於未來2年內發行之新股額度，預計最快明年增資案即可適用，只需要第一次申報生效，之後二年內追補發行即可，可節省籌資時程約一個半月的時間。

據證期局統計，最近一年來集中市場約有84件上市櫃公司現金增資案。證期局副局長郭佳君說，一般從公司籌備到完成股權募集約需要三個月時間，有些可延長，最長可至六個月，預料新制上路後，可節省約一個月時間。

為優化募資相關規範，提升資本市場籌資效能，金管會於2020年12月8日正式啟動之「資本市場藍圖」，將「研議並開放發行新股得採總括申報制」納入推動項目，並委請證交所及櫃買中心委外辦理該政策之可行性研究。

經分析近年來我國企業籌資情形，並參考研究報告之研究結果，開放我國企業採行總括申報發行新股制，應可加速公司自資本市場取得資金之時程，對於具長期資本投入較大或研發時間較長等產業特性之公司，賦予其有更多彈性選擇發行新股的時機，以因應企業發展之資金需求。

金管會研議開放符合一定規模及條件之上市櫃公司可一次申報預計於未來2年內發行之新股額度，經申報生效後，後續在原申請額度內辦理追補發行免再重行申報生效，以提升企業籌資彈性及效率。

金管會將妥為規劃相關事項，預計於今（2021）年第4季完成相關法令之研修，並請證交所、櫃買中心及證券商公會配合調整資訊申報及修正自律規範等相關配套措施。