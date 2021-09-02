首次參加就拿獎！ 元大證券獲亞洲企業社會責任獎

元大證券宣布，首次參加亞洲企業社會責任獎即獲得「人力投資獎」獎項，為國內第一家獲得此獎項的證券業者，顯見長期以來持續投注在社會普惠金融、弱勢扶助、助學培育，以及對人才發展與培育的用心投入，獲得實質肯定。

亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）是由非政府組織「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）舉辦，此獎項主要表揚具優秀永續性企業，並將獲獎企業社會責任價值與永續理念推廣至國際，為亞洲地區CSR指標性獎項。

元大證券多年來持續善盡企業社會責任，發揮證券本業專業知識，集結集團資源力量，共同推廣金融知識普及教育和金融消費保護措施等，以協助民眾建立正確理財觀念。

同時，協助弱勢安心就學，確保享有公平及高品質教育權益，並提供各大專院校學生在學實習機會，增進產業實務經驗，畢業後得無縫接軌就業。

除關注社會需求，元大證券亦積極培育具專業、優質、親和的理財業務人員，以提供客戶專業貼心的理財服務。

元大證券完整的新進人員培訓『領航計畫』，重視新鮮人專業養成的同時，提供優質薪酬福利、工作環境、內部溝通機制，樂於傾聽同仁心聲使其得以安心接受完善培育，並透過透明的升遷機制，激勵員工發揮潛力、在工作中不斷學習成長，進而讓內部經驗傳承、理財服務能量得以持續累積與創新。