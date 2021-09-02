元大證券榮獲 2021亞洲企業社會責任獎

元大證券獲「亞洲企業社會責任-人力投資獎」獎項殊榮，為台灣首家獲得此獎項的證券業者。

亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）是由非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦，此獎項主要表揚具優秀永續性的企業，並將獲獎的企業社會責任價值與永續理念推廣至國際，為亞洲地區CSR指標性獎項。元大證券首次參加亞洲企業社會責任獎即榮獲人力投資獎的獎項榮譽，顯見元大證券長期以來持續投注在社會普惠金融、弱勢扶助、助學培育，以及對人才發展與培育的用心投入，獲得評審團實質肯定。

元大證券多年來持續善盡企業社會責任，發揮證券本業專業知識，集結集團資源力量，共同推廣金融知識普及教育和金融消費保護措施等，以協助民眾建立正確理財觀念；同時協助弱勢安心就學，確保享有公平及高品質教育權益，並提供各大專院校學生在學實習機會，增進產業實務經驗，畢業後得無縫接軌就業。

除了關注社會需求，元大證券亦積極培育具專業、優質、親和之理財業務人員，以提供客戶專業貼心的理財服務。元大證券完整的新進人員培訓領航計畫，重視新鮮人專業養成的同時，提供優質薪酬福利、工作環境、內部溝通機制，樂於傾聽同仁心聲使其得以安心接受完善培育，並透過透明的升遷機制，激勵員工發揮潛力、在工作中不斷學習成長，進而讓內部經驗傳承、理財服務能量得以持續累積與創新。

元大證券表示，已深耕台灣一甲子，將秉持永續發展理念，為企業及社會持續注入穩定與正向的力量。