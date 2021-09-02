LINE Pay全新改版 賺點數、拿好康限時優惠看這裡

行動支付龍頭LINE Pay今宣佈推出全新改版LINE Pay「合作通路」服務，持續優化用戶行動支付體驗，LINE Pay App也將在9月同步完成更新。此次三大改版重點包含：『地圖』&『列表』頁新增店家類別的篩選和排序、『優惠快捷鍵』一鍵查找店家優惠、『店家詳細資料』頁新增多圖曝光和熱門推薦等，透過更直覺便利的介面設計，讓用戶能快速搜尋鄰近區域提供LINE Pay服務與用戶優惠的合作店家。

挾帶超過900萬龐大的用戶基礎，LINE Pay致力打造更便利優惠的支付生態圈，此次LINE Pay內建的店家曝光平台「合作通路」三大改版重點包括：

1. ​支付據點查詢更容易： 用戶進入「LINE錢包」主頁點選「合作通路」，透過切換『地圖』或『列表』頁面，以新增的店家類別篩選排序相關店家資訊，或於搜尋欄上直接搜尋店家，即可快速找到符合需求的LINE Pay合作店家。

2. 一鍵查找店家優惠： 用戶可以直接點選頁面右側「優惠快捷鍵」，只需一鍵即可透過地圖定位查找鄰近區域提供LINE Pay優惠的店家。

3. ​提供店家更多曝光宣傳： 店家可於『店家詳細資料』頁新增多圖曝光、熱門推薦等宣傳店家資訊。​

LINE Pay表示，不論大型連鎖品牌或中小型店家，都是共同推動行動支付的重要夥伴，透過「合作通路」平台的不斷優化，提升店家導入行動支付服務的意願並提供促銷訊息曝光的管道，讓店家能觸及超過900萬的LINE Pay用戶 。

LINE Pay即將邁向千萬用戶里程碑，繼今年3月推出結合超過百家品牌、為期三個月的「新生活提案」廣受用戶好評後，LINE Pay第三季至9月底前將再推超過百檔優惠活動加速用戶成長，讓用戶在各項生活購物採買享受LINE Pay回饋不停歇。

9月起週一到週五於家樂福實體門市單筆消費滿NT$599享LINE POINTS 20點回饋，滿NT$2,000享LINE POINTS 80點回饋，首次使用LINE Pay付款，並於活動期間付款2次再加碼LINE POINTS 20點回饋。為盛大歡慶中友百貨中友購物節，自9月9日起至10月25日止，全館使用LINE Pay單筆消費滿NT$3,000享LINE POINTS 5%回饋​（最高​上限300點）​，美食街單筆消費滿NT$200享LINE POINTS 10點回饋（每日限得1次），還有「獨家 LINE Pay 熊大店長提袋」超萌初登場。

寵物飼主和文具控也有福啦，即日起至9月30日於指定文具店筆筆消費享LINE POINTS 5%回饋； 即日起至9月30日，每週末於指定寵物用品店單筆消費滿NT$800即享LINE POINTS 50點回饋。讓用戶便利消費、聰明享回饋。

為迎接電商旺季，LINE Pay亦攜手網購電商推出限時回饋，包含Pinkoi、DHC、OWNDAYS等130間電商平台，自9月6日至9月9日限時4天單筆消費滿NT$1,500即贈LINE POINTS 99點回饋；配合雙11前哨戰的「99購物節」開跑， 9月6日10：00至22：00用戶於momo購物網、PChome線上購物、Yahoo購物中心單筆消費滿NT$3,599可享LINE POINTS 6%回饋。

針對外食通勤族LINE Pay也持續應援，即日起至9月27日每週一至週五於Pizza Hut線上訂購購買指定Hot個人餐並完成取餐，每筆訂單最高可享LINE POINTS 10點回饋； 即日起至12月31日於國道一號和國道三號指定休息站的店家消費，筆筆享LINE POINTS 10%回饋​​（最高​限得100點）。各項活動的詳細資訊請以LINE Pay 「活動訊息」最新公告為準。​​

LINE Pay表示，將致力打造涵蓋最多生活應用場域的行動支付生態圈，持續提供多元的支付通路與消費回饋來感謝廣大用戶的長期支持。