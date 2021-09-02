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新台幣午盤升值4.3分 暫收27.699元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

新台幣今（2）日午盤暫收27.699元兌1美元，升值4.3分，成交金額5.37億美元；台股早盤早盤以17,455.92點開低，新台幣上午盤最高達27.68元兌1美元，升值6.2分。

美股周三漲跌互見，台股開低，新台幣早盤以27.72元兌1美元開盤，升值2.2分，台股盤中震盪，一度翻紅至17,523.16點，但在賣壓加重下再翻黑。

新台幣上午盤最高達27.68元兌1美元，升值6.2分，最低為27.73元兌1美元，升值1.2分。

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