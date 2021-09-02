金管會首審保險監理雙紅線 22家壽險全數過關

股債市大漲讓壽險公司監理紅線警報解除。金管會近期將針對壽險公司半年報檢視，一旦「淨值比」與「資本適足率（RBC）」二項紅線指標未達標，將被限制業務或要求增資，這是保險局強化監理祭出雙重預警指標後首次審核，所幸半年報出爐後，所有壽險公司全數過關！國內資產破兆元大型壽險中，RBC以全球人壽的387.67%高居第一；淨值資產比則以富邦人壽的12.02%奪冠。

金管會2019年訂出雙重風險預警機制，對保險業監管畫出二條紅線，一是資本適足率（RBC）門檻200%，二是淨值資產比設預警指標，前者每半年一驗，後者不得連續二期（二個半年）低於2%，只要觸及其中一個指標，金管會就會啟動立即糾正措施，最輕是限制業務或裁撤分支機構、限期增資等。

今年上半年財報已全數出爐，將是金管會第一次檢視此雙重風險指標，若有不符將祭出懲戒。所幸原本位於紅燈警戒區的宏泰人壽、三商美邦人壽與新光人壽等紛紛提前辦理減資、增資或有不動產增值利益入帳，加上股債市雙漲未實現利益添多，讓淨值明顯大幅提升，22家壽險公司甫出爐的半年報數字二項指標，全數過關，新增的淨值比平均數也大幅提升至11.61%。

不過在舊指標資本適足率RBC部份，目前包括上半年最低的三商美邦人壽僅209.79%，雖然高過警戒亮燈門檻，但仍在邊緣不遠；此外新光人壽的221.37%與宏泰人壽的232.24%，仍達不到部份海外投資額度的法令門檻250％，影響部份業務，未來要留意獲利減少等自有資本縮水，或理財大增、風險資本快速增加的不利因素，恐怕還是有進一步增資壓力，且影響明年配股，恐較難獲主管機關同意。此外，包括南山人壽、遠雄人壽及台銀人壽三家RBC也還不到300%以上的穩健水準。

至於在新指標淨值比方面，上半年以宏泰人壽的3.38%最低，次低是三商美邦人壽的3.55%，第三低是中華郵政的4.84%，低於5%的還有新壽的4.93%。這四家雖然都超過最低3%的警戒門檻，但是需要特別提防遇到黑天鵝等股債市劇烈波動。

尤其是宏泰人壽去年因3月新冠爆發後股災，淨值比去年上半年一度下探1.88%、下半年也僅2.87%，已連續二期都不到3%，但因金管會去年下半年才開始實施雙重監理指標，要計算到今年上半年，加上宏泰人壽今年元月大舉減資91%、近223.9億元彌補虧損並增資19.5億元後，終於解除警報。

目前在資產破兆元的大型國內壽險公司中，以全球人壽資本適足率387.67%，高居壽險RBC最穩健第一名寶座，其次是國泰人壽的370.56%，台灣人壽366.13%排名第三。

上半年淨值比則以富邦人壽的12.02%排名第一位，國泰人泰的10.58%排名第二，第三高是南山人壽的9.72%。整體22家壽險平均高達11.61%。這部份主要受惠於全球低利、國內外股債市大熱，壽險公司投資部位的未實現利益水漲船高，帶動淨值提升所致。另外外商壽險的RBC與淨值都偏高，主要是在台分公司資本規模小或以投資型保單或保障型銷售為主所致。