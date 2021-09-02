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新台幣早盤升值3.2分 一度觸及27.71元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（2）日以27.72元兌1美元開盤，升值2.2分；台股早盤以17,455.92點開低後翻紅，新台幣一度觸及27.71元兌1美元，升值3.2分。

美股周三道瓊工業下跌48.2點，跌幅0.14%，收35,312.53點；標普500指數上漲1.43點，漲幅0.03%，以4,524.11點作收；那斯達克指數上揚50.14點，漲幅0.33%，收15,309.38點；費城半導體指數下挫17.77點或0.52%，收3,399.95點。

美股漲跌互見，台股開低後翻紅，新台幣早盤低點為27.725元兌1美元，升值1.7分，一度觸及27.71元兌1美元，升值3.2分。

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