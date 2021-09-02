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台北富邦商業銀行 首次發行社會責任債券

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台北富邦商業銀行今（2）日首次發行社會責任債券，並於櫃買中心上櫃掛牌。自櫃買中心於今年4月29日推出社會責任債券櫃檯買賣制度以來，已有6家發行機構發行6檔社會責任債券，發行金額達132.97億元，顯見國內外金融機構及企業皆積極參與我國社會責任債券市場，落實其對社會責任的重視與關懷。

櫃買中心表示，台北富邦商業銀行本次發行的社會責任債券，發行金額為新台幣10億元，發行年期為5年期，票面利率為年息0.4%，由安侯建業聯合會計師事務所擔任外部認證機構。

該檔債券所募資金將用於「可負擔的住宅」及「創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫」的社會效益投資計畫放款，具體放款項目包括合宜住宅、社會住宅或都更及危老建築，以及針對中小企業、微型企業及受疫情影響而受重大經濟衝擊之企業的各項專案政策貸款或低利融資方案等。

櫃買中心表示，社會責任債券是協助企業落實社會責任及幫助特定目標人群，以促進社會正面效益與發展的最佳金融工具，有關更多社會責任債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）之「永續發展債券」專區查詢。

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