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台股下跌、新台幣匯率為何連四升？ 匯銀主管解答

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今（1）日升值3分，以27.742元作收，創兩個半月新高。 報系資料照
新台幣匯率今（1）日升值3分，以27.742元作收，創兩個半月新高。 報系資料照

熱錢續流入，激勵新台幣匯率連四升。新台幣匯率今（1）日升值3分，以27.742元作收，創兩個半月新高，總成交量為15.64億美元。匯銀主管透露，外資今日上午匯入較多，但午後有部分資金匯出，估計全日匯入約3億美元。

台股今日開低，盤中一度翻紅，終場仍下跌16點，收在17,473點。匯銀主管觀察到，雖然股市下挫，但外資仍持續買超台股並匯入資金，不過匯入力道集中在上午，激勵新台幣今日盤中最高升抵27.675元，最多升值9.7分；到了午後，外資偏向匯出，加上進口商進場買匯，新台幣升勢受到壓抑。

匯銀主管指出，「新台幣匯率盤中一度升到27.6字頭，看到這樣的價位，進口商進場撿便宜美元，力道還不弱。」

儘管進口商加強買匯力道，但外資匯入力道更勝一籌，新台幣匯率終場小幅升值。

展望後市，匯銀主管認為，美國貨幣政策仍是市場關注焦點，另外，美國公布的就業等相關經濟數據表現，也會影響國際匯市走勢。

匯銀主管說，「新台幣匯率依舊很強，以近日走勢而言，比其他亞幣都強勁，除了美元升貶因素外，台灣優異的經濟基本面，也是吸引資金流入的關鍵。」

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.24%，主要亞幣升貶互見，其中，新台幣匯率升值0.11%，人民幣持平。

台灣主要貿易對手國貨幣韓元，今日升值0.2%，升幅接近新台幣的兩倍，日圓與星元則呈貶值，幅度分別為0.53%與0.21%。

新台幣 台幣匯率 外資

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