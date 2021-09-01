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富邦產險與工會續簽團協 生育補助及親屬喪假優於法令

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
為打造勞資和諧的職場環境，富邦金控旗下富邦產險與富邦金控集團工會續簽團體協約，圖為富邦產險董事長陳伯燿(右)與富邦金控集團工會理事長吳曉文續簽團體協約。圖／富邦產險提供
為打造勞資和諧的職場環境，富邦金控旗下富邦產險與富邦金控集團工會續簽團體協約，圖為富邦產險董事長陳伯燿(右)與富邦金控集團工會理事長吳曉文續簽團體協約。圖／富邦產險提供

為打造勞資和諧的職場環境，富邦金控旗下富邦產險今天與富邦金控集團工會續簽團體協約，以具體行動關懷員工、保障員工權益，納入多項優於法令之措施，持續以打造友善健康之幸福職場為目標，積極落實公司治理、善盡企業社會責任！

富邦產險今天舉辦團體協約簽約典禮，由富邦產險董事長陳伯燿代表，與富邦金控集團工會簽訂團體協約。行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等貴賓蒞臨出席見證。

陳伯燿表示，富邦產險於2016年與工會簽訂第一次的團體協約，建立優於法令的勞動條件及員工福利，本次歷經討論後，提供多項優於法令的員工福利，包括優於法令的生育與育兒補助，再加上今年6月富邦金控調升員工生育、育兒福利，員工將可享有10週有薪產假、生育補助每胎10萬，以及育兒補助每年1.5萬的福利。

在親屬喪假部分，針對父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者給予喪假12天，優於法定8天規範。過去由職工福利委員會支出的員工誠實保證保險費，也改由富邦產險全額負擔，讓職工福利委員會資金能有更彈性的運用。

富邦金控人資長劉菁宜指出，除富邦產險今日簽約之外，台北富邦銀行今年3月也與台北富邦銀行企業工會續簽團體協約，富邦證券、富邦期貨也已在2019年續簽，致力創造企業、員工雙贏的良性循環。

富邦產險今日舉辦團體協約簽約典禮，圖片左起為全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢、理事長鍾馥吉、富邦金控集團工會榮譽理事長王浩嘉、理事長吳曉文、富邦產險董事長陳伯燿、行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、富邦產險總經理羅建明、富邦金控人資長劉菁宜，共同出席見證。圖／富邦產險提供
富邦產險今日舉辦團體協約簽約典禮，圖片左起為全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢、理事長鍾馥吉、富邦金控集團工會榮譽理事長王浩嘉、理事長吳曉文、富邦產險董事長陳伯燿、行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、富邦產險總經理羅建明、富邦金控人資長劉菁宜，共同出席見證。圖／富邦產險提供

富邦金控 產險 生育補助

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