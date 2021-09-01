全球首創！富邦產癌症達文西保單免萬元有保

為讓達文西手術等高端醫療，不再是金字塔族專屬，富邦產險於今（1）日宣布推出全球首張高端微創手術「癌症達文西保單」，富邦產險攜手機械手臂輔助微創手術技術龍頭公司Intuitive直覺與醫療界共同研發，提供初次罹癌施行達文西手術，住院期間可能面臨支付病房、醫療、手術等高額醫療費用的保障。首年年繳保費不到1萬元。

達文西手術為目前全球最先進的微創手術系統之一，超過2.4萬篇研究報告指出，運用機械手臂輔助手術可降低手術失血量、術後併發症、縮短住院時間等。目前達文西手術在泌尿科、婦科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸科等科別都可運用，其中，攝護腺癌、部分腎臟切除術之達文西手術費已獲健保給付，但仍有許多達文西手術尚未納入健保給付，民眾仍需自費負擔手術費用，加上手術設備、醫材使用、病房升等與相關治療費用等，住院期間自費醫療費用對病患來說仍是一筆沉重的負擔。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險本次推出「健康守護加」升級版專案，除提供基本住院日額保障外，民眾還可加選「初次罹癌保障」與「住院醫療實支實付保障」。考量民眾於癌症住院期間所產生的高額負擔，以及領先醫療科技的自費項目可能出現保障缺口，富邦產險提供全球首張高端微創手術－癌症達文西手術保障，民眾可視自身需求彈性加購，未來若因癌症需施行達文西手術時，可不受經濟壓力影響，將醫療科技納入優先考量選項，讓全民在有需要時能擁有高端微創手術的選擇權，安心接受治療。

直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛則表示，微創是外科手術的趨勢，機械手臂更在其中扮演重要角色。達文西手術至2020年底全球已累積超過850萬例的手術量，近年的成長更加顯著。藉由這次與富邦產險的合作，將高科技醫療的好處跟享有術後更高的生活品質帶給民眾。

以投保富邦產險「健康守護加」計畫A加值方案一為例，民眾若因初次癌症施行達文西手術，除提供初次罹癌單筆定額50萬給付，還另有高達30萬住院醫療實支實付保障！以40歲投保年齡為例，首年年繳保費不到1萬元，除能彌補實支實付高額費用支付缺口，還可享有更好的治療品質與醫療保障。

富邦產險秉持熱情守護的理念，以保險專業落實社會公益，持續投入保險新商品的研發，期望成為家庭強而有力的後盾，由於現代人生活步調快、工作壓力大，長期的疲勞可能為健康種下隱憂，富邦產險建議，民眾須定期檢視自身住院醫療保單是否涵蓋適足的實支實付醫療保障，並應至少要有足夠額度支付癌症相關治療費用，把握保單升級更新的時機，為自己與家人做好適足的醫療保障，才能在關鍵時刻發揮功用。