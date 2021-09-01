台新推外幣優利定存 美元年息最高1.7%

台新銀行今（1）日表示，市場利率處低檔之際，推出GO美利外幣定存專案，即日起至今年11月30日止，民眾不管是以新資金或換匯資金，皆可申辦專案。

其中，美元最高可享最高階年息1.7%，三個月平均優惠年息達0.9%。人民幣最高階年息3.2%，六個月平均優惠年息達2.4%。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原建議，民眾可趁匯率處於相對低點時，分批布局外幣，並找尋相對高利的外幣存款專案，為自己的存款賺取更多利息收入。

劉熾原表示，台新（2887）特別推出GO美利外幣定存專案，提供美元及人民幣階梯式優惠利率供民眾選擇，此專案承作門檻低，原幣（美元、人民幣）1，000元以上（含）即可申辦，美元單筆承作金額達3萬元（含）以上還可享更優惠的利率。

以美元單筆承作3萬元為例，存滿三個月平均優惠年息可達0.9%，第一至二個月年息0.5%、第三個月年息1.7%，是該行一般美元三個月期定存牌告利率的7.5倍。

民眾的外幣資金若短期內無動用需求，可選擇合適自己的方案，讓資金運用效能提升。

為便利民眾申辦專案，該行除了提供分行臨櫃辦理外，也可透過郵寄通訊、網路銀行及行動銀行通路辦理，對於民眾來說相當便利。

劉熾原提醒，雖專案預計到11月30日，若截止日前已達原定總募集額度，將提前截止，請民眾多多把握好康機會。

對於偏好數位服務的民眾而言，台新在網路銀行、行動銀行特別提供「快．換匯」匯率優惠活動，民眾可在活動指定時段，享有換匯優惠。

即日起至今年12月底前，於指定的周三 ；（9／8、9／22、10／6、10／20、11／3、11／17、12／8及12／22）指定時段（9：30至15：00）參與該活動，將可享美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分之匯率優惠。

台新銀行也針對薪轉客戶推出專屬的US放薪存外幣活存專案，本（9）月底前只要達成活動指定任務，即每月存入1，000美元或單筆換匯滿1萬美元，美元活期存款（5萬美元額度內）可適用台新銀行美元6個月期定存牌告利率。