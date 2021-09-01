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永豐首推多幣簽帳金融卡 12種外幣海外可刷可提

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
永豐銀行發行本國銀行首張「多幣簽帳金融卡」，連結12種外幣提供全球刷卡消費、國內外提款及悠遊卡功能。圖/永豐銀行提供
永豐銀行發行本國銀行首張「多幣簽帳金融卡」，連結12種外幣提供全球刷卡消費、國內外提款及悠遊卡功能。圖/永豐銀行提供

疫情降溫雖然距離放心出國旅行仍有一段距離，但動作快的人已經摩拳擦掌，準備進場逢低購買外幣；永豐銀行9月起發行本國銀行首張「多幣簽帳金融卡」，連結12種外幣提供全球刷卡消費、國內外提款及悠遊卡功能；永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，持「多幣簽帳金融卡」以12種指定外幣刷卡消費，可從外幣帳戶直接扣款，不受匯率影響，再享國外消費1.5%現金回饋。

也可於國外提領永豐（1907）外幣帳戶的外幣存款，並享免手續費優惠。卡友可於外幣兌新台幣匯率相對低點「先換再存，存了再刷」，存多少刷多少、輕鬆購物零負擔 。

吳建毅表示，客戶可隨時透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP查詢帳戶餘額，並善用匯率到價通知功能掌握匯率低點。持永豐「多幣簽帳金融卡」在國外提領現金，不但可直接提領永豐外幣帳戶中的12種外幣存款，例如在歐元區國家ATM自動櫃員機可自永豐銀行歐元存款帳戶中提領歐元現金；另可享每月三次的提款免手續費優惠，提供商務客群或海外遊學、留學生實用且便捷的金融服務。

吳建毅表示，永豐銀行2021年主推「先換再存，存了再刷」消費新觀念，永豐「 多幣簽帳金融卡」連結新台幣存款帳戶，同時支援12種外幣存款，並整合外匯利率優惠及刷卡消費回饋；除了一般換匯減分優惠，今年9月底前還可享美元、日圓 、歐元等外幣換匯優利定存7天期年息10.9%優利，卡友可先把握時機換匯並儲蓄外幣，為後續海外刷卡消費或提領外幣現金做好準備。

今年上半年雖難以出國，國人海外網購消費力卻持續增溫 ，吳建毅表示，刷永豐「多幣簽帳金融卡」享國內消費0.6%現金回饋、指定保費代繳1.1%現金回饋、國外消費1.5%現金回饋，卡友只要存有海外網購計價幣別，刷卡消費將從外幣帳戶直接扣款，不受當日匯率影響。

永豐銀行 台幣匯率 刷卡

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