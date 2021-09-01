元富證券服務再升級 開戶即享全疫苗險保障資格

美國股市三大指數今年漲勢亮眼，帶動國內複委託交易熱度，順應此波行情，新光金控旗下元富證券推出線上開戶再升級服務，投資人免臨櫃一次完成證券+複委託帳戶開戶。此外，元富關注市場發展也關切投資人生活，有鑑於國人對防疫保單需求遞增，攜手新光產物保險，推出開戶即享疫苗接種綜合保險保障之資格，保障內容不只針對COVID-19，不限疫苗種類皆在保障範圍內，讓客戶安心抗疫，加倍放心。

根據券商公會統計資料顯示，累計至今年7月，全台複委託總開戶數逾262萬戶，觀察交易量，今年1~7月海外複委託交易總額達新台幣2.6兆元，其中美國市場佔比將近8成，顯示國人對複委託交易日益熱絡且逐漸普及。為提供投資人更優質的數位服務體驗，元富證券與新光銀行聯手推出線上開戶再升級服務，透過與新光銀行合作，導入全新核身授權機制，免跑銀行亦可完成交割帳戶開立，省時又便利，讓投資人輕鬆掌握美股投資時機。

元富線上開戶再升級服務具有四大特色，第一、全新開戶服務超省時，線上開戶5步驟一次完成證券+複委託開戶；第二、只需5分鐘快速完成開戶申請；第三、銀行約定免臨櫃，線上同時約定證券、複委託交割帳戶，台幣、外幣自由選；第四、跨裝置申請無斷點，手機、平板、電腦皆能申請，還可跨平台接續上次申請作業，滿足投資人運用零碎時間搞定投資大小事的需求。

即日起至2021年12月31日，投資人只要透過線上開戶，一次完成證券＋複委託開戶，即贈7-11商品卡200元，符合投保資格並完成投保相關程序，即享有一年期疫苗接種綜合保險之保障；綁定新光銀行OU戶戶通數位證券帳戶再加贈88元獎勵金；前450名可獲價值$399元的「天下數位全閱讀」，實動交易再加贈元富紅利點數，以上贈品總價值逾1,600元，除了能體驗快速的金融服務還能把眾多贈品帶回家。