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和泰產險推企業防疫慰問金 打造安心消費環境

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

和泰產險今天(1日)表示，隨著疫情趨緩，二級警戒微解封，不少民眾漸漸走出居家，展開許久未見的戶外活動，或是前往餐廳內用大啖美食，各項藝文、娛樂場館亦配合防疫措施開放啟用，解封新生活，把握防疫不鬆懈的原則才能守住台灣境內的疫情。

除民眾自身可投保防疫險外，企業主也有防疫保單可獲得保障，以和泰產險推出的商業火險附加停業賠償保險(日額乙型)為例，業主如因主管機關追溯確診者足跡，令其營業場所關閉清消或受僱員工居家隔離而導致停業，保單將依實際停業日數每日定額給付保險金，保險期間最高給付90天，最高賠償限額27萬元。

另外，為滿足後疫情時代來臨，解封出門的民眾增加，和泰產險協助企業主防疫再升級，推出企業防疫慰問金費用補償保險，主要承保範圍為當消費者於營業處所，因業主或其員工感染法定傳染病，以致消費者接獲主管機關通知須接受隔離或確診隔離治療者。

若有上述情形，企業防疫慰問金費用補償保險將會啟動保障，幫助企業主給予消費者慰問金，賠付金額依保單所約定的保險金額為限，擴大企業防疫網，提供民眾安全的消費環境。

防疫慰問金的保額，每人3,000元、5,000或1萬不等，每一營業處所的總賠償金額上限，以平均每日來客人數規劃，讓來店顧客多一層保障。

和泰產險表示，TOYOTA、LEXUS經銷商已率先投保，自9月份起民眾前往TOYOTA、LEXUS各大營業據點賞車或至特約保修廠維修保養愛車都將更有保障，讓民眾安心賞車，放心開車出遊，啟動後疫新生活。

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