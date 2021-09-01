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黃天牧今與銀行電支業開會 響應數位五倍券

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金融監督管理委員會主委黃天牧今（1）日與中華民國銀行公會共同舉辦「鼓勵金融業參與數位五倍券，帶動民眾振興消費會議」，呼籲國銀與電子支付業者等金融業響應數位五倍券措施。

振興五倍券是在振興三倍券的基礎上，更精進擴大，各部會同時配合推出加碼方案。為鼓勵金融機構積極參與「數位五倍券」措施，並瞭解參與政府振興經濟政策，金管會與銀行公會共同舉辦「鼓勵金融業參與數位五倍券，帶動民眾振興消費」會議，邀集本國銀行、專營信用卡機構及專營電子支付機構負責人出席。

黃天牧呼籲金融業響應「數位五倍券」措施，並由經濟部、財團法人聯合信用卡處理中心、財金資訊公司、關貿網路，針對數位五倍券規劃方案及執行技術層面向金融業進行介紹與說明。

金管會表示，透過公私部門協力合作及共同努力，才能發揮更為快速的經濟復甦成效，將正面的力量擴散到整個經濟體系及社會的每一個角落，創造多贏。

金管會鼓勵各金融業全力響應「數位五倍券」措施，善加利用此次機會，結合各部會之加碼方案積極推出行銷活動，努力提升民眾使用數位振興券的意願，並完善與聯卡中心、財金公司、關貿網路公司等單位的系統介接作業，確保系統順暢、穩定運作，共同促進非現金支付及行動支付的推動，帶給民眾安全與多元的支付服務與體驗。

五倍券 金融業 金管會

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