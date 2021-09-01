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影／大樂透百萬加碼168組 台彩中秋雙十加碼達8.4億

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
台灣彩券公司今天宣布擴大舉辦中秋加碼活動，加碼總獎金達新台幣8.4億元，歡迎民眾一同來添財運。記者杜建重／攝影
台灣彩券公司今天宣布擴大舉辦中秋加碼活動，加碼總獎金達新台幣8.4億元，歡迎民眾一同來添財運。記者杜建重／攝影

台灣彩券公司今天宣布擴大舉辦中秋加碼活動，加碼總獎金高達新台幣8.4億元。由於加碼期間跨越中秋及雙十兩大節慶，所以新增「威力彩」、「大樂透」、「BINGOBINGO賓果賓果」、「今彩539」與「39樂合彩」等5款熱門遊戲獎項，其中最受矚目的「大樂透」100萬獎金一口氣加碼到168組，為歷年來非春節期間加碼100萬元獎項最多的一次，並提供民眾億元頭獎、百萬獎項一次對中的雙重機會。

此外，刮刮樂也從明(2)天起推出風靡全球、首度在亞洲發行的「小精靈」主題刮刮樂、還有年中最高頭獎1000萬元的「大麻將」與應景有趣的「烤肉趣」等3款新品，這些遊戲總獎項超過491萬個，總獎金超過29億元。

台灣彩券公司董事黃志宜表示，今年5月起疫情升溫民減少出門，影響了公益彩券經銷商的收入與挹注社福財源的公益盈餘，現在終於等到降級，所以特別擴大舉辦今年的加碼活動，也把總獎金提高、遊戲種類增加，而活動期間跨越了中秋節跟雙十節兩大重要節慶，希望邀請所有的民眾把握機會，大家一同添財運。

台灣彩券公司董事黃志宜在記者會上說明首度在亞洲發行的「小精靈」主題刮刮樂遊戲玩法。記者杜建重／攝影
台灣彩券公司董事黃志宜在記者會上說明首度在亞洲發行的「小精靈」主題刮刮樂遊戲玩法。記者杜建重／攝影
台灣彩券公司董事黃志宜（右二）及總經理謝志宏（左二）上午一同宣布中秋暨雙十加碼方案，總獎金達新台幣8.4億元。記者杜建重／攝影
台灣彩券公司董事黃志宜（右二）及總經理謝志宏（左二）上午一同宣布中秋暨雙十加碼方案，總獎金達新台幣8.4億元。記者杜建重／攝影
台灣彩券公司今天宣布擴大舉辦中秋加碼活動，董事黃志宜（中）說明新遊戲的玩法，歡迎民眾參與。記者杜建重／攝影
台灣彩券公司今天宣布擴大舉辦中秋加碼活動，董事黃志宜（中）說明新遊戲的玩法，歡迎民眾參與。記者杜建重／攝影

中秋節 彩券 刮刮樂

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