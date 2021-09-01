影／大樂透百萬加碼168組 台彩中秋雙十加碼達8.4億

台灣彩券公司今天宣布擴大舉辦中秋加碼活動，加碼總獎金高達新台幣8.4億元。由於加碼期間跨越中秋及雙十兩大節慶，所以新增「威力彩」、「大樂透」、「BINGOBINGO賓果賓果」、「今彩539」與「39樂合彩」等5款熱門遊戲獎項，其中最受矚目的「大樂透」100萬獎金一口氣加碼到168組，為歷年來非春節期間加碼100萬元獎項最多的一次，並提供民眾億元頭獎、百萬獎項一次對中的雙重機會。

此外，刮刮樂也從明(2)天起推出風靡全球、首度在亞洲發行的「小精靈」主題刮刮樂、還有年中最高頭獎1000萬元的「大麻將」與應景有趣的「烤肉趣」等3款新品，這些遊戲總獎項超過491萬個，總獎金超過29億元。