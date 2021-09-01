聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大樂透百萬加碼168組 台彩中秋雙十加碼達8.4億
台灣彩券公司今天宣布擴大舉辦中秋加碼活動，加碼總獎金高達新台幣8.4億元。由於加碼期間跨越中秋及雙十兩大節慶，所以新增「威力彩」、「大樂透」、「BINGOBINGO賓果賓果」、「今彩539」與「39樂合彩」等5款熱門遊戲獎項，其中最受矚目的「大樂透」100萬獎金一口氣加碼到168組，為歷年來非春節期間加碼100萬元獎項最多的一次，並提供民眾億元頭獎、百萬獎項一次對中的雙重機會。
此外，刮刮樂也從明(2)天起推出風靡全球、首度在亞洲發行的「小精靈」主題刮刮樂、還有年中最高頭獎1000萬元的「大麻將」與應景有趣的「烤肉趣」等3款新品，這些遊戲總獎項超過491萬個，總獎金超過29億元。
台灣彩券公司董事黃志宜表示，今年5月起疫情升溫民減少出門，影響了公益彩券經銷商的收入與挹注社福財源的公益盈餘，現在終於等到降級，所以特別擴大舉辦今年的加碼活動，也把總獎金提高、遊戲種類增加，而活動期間跨越了中秋節跟雙十節兩大重要節慶，希望邀請所有的民眾把握機會，大家一同添財運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言