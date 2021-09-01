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出門人潮增加 企業防疫險降低確診足跡帶來的損失

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

隨著疫情趨緩，不少民眾漸漸走出居家，展開許久未見的戶外活動，或是前往餐廳內用大啖美食，各項藝文、娛樂場館亦配合防疫措施開放啟用，解封新生活，把握防疫不鬆懈的原則才能守住台灣境內的疫情。

除民眾自身可投保防疫險外，企業主也有防疫保單可獲得保障，以和泰產險推出的「商業火險附加停業賠償保險（日額乙型）」為例，業主如因主管機關追溯確診者足跡，令其營業場所關閉清消或受僱員工居家隔離而導致停業，保單將依實際停業日數每日定額給付保險金，保險期間最高給付90天，最高賠償限額27萬元 。

另外，為滿足後疫情時代來臨，解封出門的民眾增加，和泰產險協助企業主防疫再升級，推出「企業防疫慰問金費用補償保險」，主要承保範圍為當消費者於營業處所，因業主或其員工感染法定傳染病，以致消費者接獲主管機關通知須接受隔離或確診隔離治療者，「企業防疫慰問金費用補償保險」將會啟動保障，幫助企業主給予消費者慰問金，賠付金額依保單所約定之保險金額為限，擴大企業防疫網，提供民眾安全的消費環境。

防疫慰問金保額每人3,000元、5,000元或1萬元不等，每一營業處所總賠償金額上限會以平均每日來客人數規劃，讓來店顧客多一層保障。

和泰產險表示，TOYOTA、LEXUS經銷商已率先投保，自9月起民眾前往TOYOTA、LEXUS各大營業據點賞車或至特約保修廠維修保養愛車都將更有保障，讓民眾安心賞車，放心開車出遊，啟動後疫新生活。

保險金 疫情

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