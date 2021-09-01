9月基金如何投資布局 投顧建議注意這些指標

疫情變化、地緣政治風險、中國政策利空加上聯準會七月會議紀錄揭露委員縮減購債意向，一度引發市場擔憂，所幸疫情在美中趨緩、輝瑞與BNT新冠疫苗取得美國FDA完全批准，加上眾議院通過3.5兆美元預算框架與聯準會主席鮑爾的漸進式退場路線，緩和市場疑慮，激勵全球股市連續第十個月上漲。總計八月以來，金管會證期局核備的1011檔境外基金平均上漲0.45%；其中729檔股票型基金平均上漲0.81%，263檔債券型基金平均下跌0.45%。

富蘭克林證券投顧表示，鮑爾最新談話勾勒出寬鬆政策退場的基本路徑，亦即今年底前縮減購債、但不急於升息，鮑爾同時保留將因應就業及通膨發展而彈性調整的政策空間，並強調升息的門檻遠比縮減購債高出許多。展望9月，投資人將從返校需求、就業等經濟數據找出聯準會何時採取下一步行動的蛛絲馬跡，而美國國會復會後的財政政策亦將浮上檯面，市場波動難免，建議可增持債券及美國平衡型基金，其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債。

另一方面，聯準會寬鬆政策退場乃反映經濟恢復成長下的必要作為，從2013年歷史經驗來看，股市短線震盪應視為中長期布局機會，現階段股市操作建議兵分多路，包括最強勢的美國股票型基金，以及可望隨著聯準會退場政策明朗、疫情趨穩而醞釀利空出盡行情的新興亞洲股票型基金，另著眼美國眾議院議長裴洛西表示爭取在9月27日前通過5500億美元基礎建設法案，有利公用事業及基礎建設產業上演政策受惠行情。

富蘭克林證券投顧評估，儘管對中國網路產業的監管擴大的擔憂，嚴重影響近期股價表現，但證券監管機構最近為緩解市場擔憂所做的努力給投資者帶來了一些安慰，中國長期投資前景正向但短線官方政策面不確定性仍高，隨著疫情趨緩有機會醞釀利空出盡行情，亞洲小型企業基金分散布局可降低單一產業受政策變動之影響，適合作為現階段介入新興市場布局的核心標的。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，變種病毒於全球傳播的影響，限制了部分經濟復甦動能，許多地區需要更多時間達到群體免疫，但復甦的路線沒有改變，儘管可能有些許調整，整體政策仍將提供經濟表現支持。股票方面，聚焦基本面表現，獲利表現的持續改善有助支撐評價面水準，面對市場的變化將適時調整投資組合，固定資產方面，則適度持有投資級債，受益復甦前景，看好部分產業具有投資機會，留意遭降評的企業債，關鍵在於挑選高品質標的。