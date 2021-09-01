瞄準各國全面復甦契機 定期定額擇優布局台股基金

美國聯準會主席鮑爾在央行年會釋出購債政策將逐步退場，但也不急於升息的訊息，溫和寬鬆的資金環境，暫時緩和投資人情緒，不過，接下來美國陸續公布8月份經濟數據，Delta病毒對美國經濟的衝擊程度將見真章，並將持續牽動聯準會的購債退場規劃，而升息的進程仍可能干擾市場，元大投信表示，此時定期定額擇優布局，並以專業團隊操盤的台股基金為首選。

除了美國聯準會升息預期的干擾，觀察IMF(國際貨幣基金)、OECD(經濟合作暨發展組織)、UN(聯合國)、WB(世界銀行)機構資料，對今年全球經濟成長率最新預測多保持上修，平均大約有5%以上水準，但對明年經濟成長率預測則略為趨緩至約4%的水準，顯示景氣循環正在換檔到溫和成長，讓市場有可能高檔震盪。

各國因疫苗分配不均導致差異化復甦，在經濟全面復甦前，擇優布局才能趨吉避凶。台灣在成功防疫基礎上，加上出口暢旺，疫苗陸續到位，振興政策加碼，正逐漸擺脫本土疫情威脅。台股具備佔據國際產業供應鏈關鍵地位及高殖利率兩大優勢，是少數的強勢市場。

指數高檔震盪階段，個股表現空間不同，需仰賴專業操作團隊主動汰弱留強。根據投信投顧公會7月份資料，台股基金（主動式基金＋被動式ETF）規模今年以來大增逾2,000億元，達到8,401.3億元，其中又以元大投信台股基金規模4,118億元，市占率逼近五成居冠。

元大投信台股基金團隊說，現階段採取兩個分散策略，以不同風格的元大五小福台股系列基金做中長期佈局，迎接全球經濟全面正常化的投資契機。

1. 時間分散:定期定額，分批進場，降低投資組合波動度

2. 標的分散:多檔基金、多元產業，多位經理人投資智慧

元大投信台股基金除了旗艦基金-鎖定高股息優質龍頭企業的元大台灣高股息優質龍頭基金外，可以考慮的還包含訴求科技為主輔以傳產類股，緊追產業輪動的元大卓越基金，另外也有偏重中大型科技股的元大高科技基金，以及嚴選國家經濟建設相關產業，與以外銷為主企業的元大經貿基金，而元大2001基金主打挖掘獲利與股價具行情潛力的強勢股，以及元大多福基金精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股。