富邦投資論壇 第三代半導體、自駕車、碳中和成焦點

富邦證券將於9月2日舉行富邦投資論壇，針對第三代半導體、自駕車、碳中和三大主題，邀請到一系列重量級專家與會演講，進行深入探討。

今年在歐美緩步解封及資金充沛的帶動下，全球股市欣欣向榮，而台股指數也再創歷史新高，除了供給嚴重吃緊的半導體產業之外，傳產中的航運、鋼鐵等類股亦多有表現。步入下半年後，預期聯準會將謹慎縮表，資金面仍然保持充沛，主要國家在疫苗普及後的經濟亦可望回歸常態，然而，在比較基期墊高之下，無論是企業獲利或是經濟表現，都將面臨成長減速的疑慮，此時投資人更應著眼長期趨勢，以長線保護短線的操作來掌握致勝契機。

以氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）為代表的第三代半導體，是目前高科技領域最熱門的話題，具備耐高溫、耐高壓、高頻率、大功率、抗輻射等優異特性，被廣泛應用於5G基站、新能源汽車、數據中心等場景。富邦證券特別邀請到知識力科技執行長曲建仲博士與盛新材料林柏丞博士，以深入淺出的方式，探討第三代半導體技術的發展藍圖。

第二部分則邀請工研院數位長王傑智，由現今技術發展與廠商動態，進一步剖析自駕車的產業商機。富邦證券表示，2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速，因此將會帶動各式各樣的先進駕駛輔助系統 (簡稱ADAS)。

隨著各國在《巴黎協定》中承諾，在2050至2100年實現全球碳中和目標，降低碳排放量的碳中和商機，已經成為未來十年的重大商機。因此，富邦證券邀請金屬工業研究發展中心的陳建任專案經理，以近期各國鋼品關稅等政策出發，引申至碳中和趨勢下的鋼鐵業契機。

除以之外，新冠肺炎出現改變生活型態，包括VR也都有新的應用面貌。富邦證券邀請前宏達電台灣區總經理陳柏諭，主講VR生態鏈與後疫情下的新應用趨勢；針對運價不斷飆漲的貨櫃航運，邀請前陽明董事長謝志堅提出對產業的發展觀察與應對策略。另外也邀請了數十家上市櫃指標公司，透過富邦的專業平台與法人直接溝通。