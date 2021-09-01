台彩中秋雙十加碼 總獎金高達8.4億元

台灣彩券公司今(1)日宣布今年擴大舉辦中秋加碼，加碼總獎金高達新台幣8.4億元，期間跨越中秋及雙十兩大節慶，加碼遊戲囊括：威力彩、大樂透、BINGO BINGO賓果賓果、今彩539、39樂合彩等，共五款熱門遊戲。

其中，最受矚目的大樂透，加碼168組100萬元，為歷年來非春節期間加碼100萬元獎項最多的一次，提供民眾億元頭獎、百萬獎項一次對中的雙重機會。

刮刮樂也於明(2)日推出風靡全球、首度在亞洲發行的小精靈主題刮刮樂、年中最高頭獎1,000萬元的大麻將，與應景有趣的烤肉趣，共三款新品，總獎項超過491萬個，總獎金逾29億元。

台灣彩券公司表示，今年5月起疫情升溫民眾減少出門，影響公益彩券經銷商收入與挹注社福財源的公益盈餘，終於等到疫情降級，特別擴大舉辦加碼活動，加碼總獎金高、遊戲種類多達5種與活動期間跨越中秋節跟雙十節兩大重要節慶，邀請民眾把握機會添財運。

大樂透自9月7日起到10月15日，共12期，每期各加開一組九個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元，共加碼168組100萬元，總加碼金額1.68億元，是大樂透在非春節加碼期間百萬獎項組數最多的一次，也取「一路發」的諧音，讓民眾討個吉祥好兆頭。

除了大樂透，容易累積鉅額頭獎的威力彩，從9月6日至11月4日各期視頭獎累積金額機動加碼2億元。

每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，特別在9月10日至9月25日、10月5日至10月18日分兩波段舉辦加碼共30天，其中，基本玩法1~6星九個獎項獎金加碼、猜大小與猜單雙，猜中「單」或「雙」的玩法，獎金倍數由六倍提高為七倍。

周一至週六天天開獎的今彩539，10月4日至10月23日，連續18期頭獎單注獎金提高到1,000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高到3,000萬元，若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3,000萬元。

每注售價25元的39樂合彩，在去年首次加碼「二合」玩法，吸引不少民眾嘗鮮，10月4日至10月23日連續18期的39樂合彩，的「二合」玩法獎金加碼，單注獎金從1,125元提高至1,500元，每期每組選號均設有銷售注數上限3,000注。

歡慶佳節刮刮樂也不缺席，9月2日推出小精靈、大麻將、烤肉趣等共三款特色新品，總獎項超過491萬個，總獎金逾29億元。

小精靈是亞洲首款《PAC-MAN小精靈》主題刮刮樂，《PAC-MAN小精靈》問世後至今已風靡全球超過40年，堪稱史上最經典的電玩遊戲之一，是六、七年級生的兒時回憶，也深受各個世代族群喜愛。

小精靈每張售價200元，《PAC-MAN小精靈》遊戲主角小精靈閃躲幽靈族的迷宮歷險在票面原汁原味呈現，並巧妙將小精靈符號納入玩法設計中，只要刮出「 」符號即得刮區內所有獎額，頭獎200萬元共四個，總中獎率34.01%。

每張售價1,000元的大麻將，頭獎1,000萬元，是年中頭獎獎金最高的刮刮樂，頭獎1,000萬元共三個，二獎100萬元共15個，總中獎率70.14%。全新主題刮刮樂烤肉趣，每張售價100元，各式烤肉串躍上票面，應景呈現中秋佳節歡聚烤肉的歡樂氣氛。

烤肉趣的頭獎80萬元共三個，500元（含）以上獎項超過15萬個，總中獎率35%。這3款新品還可以參加「刮刮樂週週抽萬元現金」活動，讓民眾體驗先刮獎金再抽現金的雙重樂趣。

防疫期間公益彩券經銷商均遵守防疫政策配戴口罩，全國公益彩券銷售處所採實聯制登記，並進行每日環境消毒，民眾可以安心購買彩券。

台灣彩券公司呼籲民眾購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。另外，民眾也可以下載台灣彩券App，更快速地取得各遊戲的開獎資訊。

若想進一步了解中秋雙十加碼活動相關詳細辦法及刮刮樂新品資訊，可至台灣彩券公司官網(www.taiwanlottery.com.tw)查詢，邀請民眾把握加碼好時機，共慶雙節挺公益，讓好事發生。