央行業務局長交接 楊金龍：強化金管會跟央行合作

中央銀行業務局局長蕭翠玲接任金管會副主委、遺缺由臺灣銀行副總潘榮耀接任，央行今（1）日舉行業務局局長交接典禮，總裁楊金龍致詞時指出，蕭局長在金檢處、業務局跟金管會有密切關係的業務，今天她就要到金管會擔任新職，自己代表央行全體同仁祝福她工作順利，並繼續增進、強化金管會跟央行的合作關係。

楊金龍說，蕭翠玲在央行服務長達41年8個月，68年中央銀行行員乙等特考及格，68年12月31日進央行服務，派國庫局辦事員，之後曾分別在業務局、秘書處、金檢處等單位工作。101年1月16日升任業務局副局長，106年1月16日調升金檢處處長。109年7月16日再調回業務局擔任局長職務。蕭局長擔任業務局副局長長達5年的時間，擔任金檢處處長也有3年半。到昨天為止，蕭局長擔任業務局局長近1年2個月。

楊金龍說，她在央行金檢處及業務局的工作，跟金管會相關單位的工作有密切的關係。在106年1月到109年7月擔任金檢處處長期間，她兼任「金融監理聯繫小組」央行窗口，透過參與該聯繫小組的定期會議，跟金管會、中央存款保險公司及農委會農業金融局保持密切聯繫，協調合作。並在金檢處推動下列多項重要工作，績效卓著：

一、提升金融業務檢查執行成效

(一)推動訂定新版「金融業務檢查手冊」及彙編「檢查缺失態樣」，協助提升檢查同仁執行成效。

(二)建立金融機構違失案件之彙整處理及分析機制，並就金融機構違規事項落實追蹤導正。

(三)督導央行參與「亞太防制洗錢組織(APG)」評鑑事宜，並與金管會密切合作，使評鑑圓滿順利，締造佳績。

二、改善場外監控品質

(一)針對10類報表稽核方法分別進行檢討，並強化對衍生性金融商品之報表稽核監控。

(二)配合IFRS9及IFRS16之實施，督促增修報表稽核相關內容，以利國際接軌。

(三)督導金檢處主辦108年SEACEN「場外監控課程」，獲得高度評價，增進國際金融監理之聯繫交流。

三、強化金融穩定評估

(一)強化央行每年發布之金融穩定報告，其評估內容廣泛詳實，主要包括潛在影響金融體系之總體環境及金融體系(包括金融市場、金融機構及金融基礎設施)之評估分析。

(二)配合IMF發布新版金融健全指標(FSI)編製準則，督導修訂央行「金融健全參考指標」，以強化金融穩定報告之分析。

另外，她因擔任中央存款保險公司的監察人職務，熟稔存款保險機制及保險安定機制；而在業務局的工作，跟金管會有密切關係的，略舉如下：

一、關注不動產授信風險控管，避免信用資源過多流向不動產巿場，以維護金融穩定。

二、密切監控銀行業流動性覆蓋比率(LCR)、淨穩定資金比率(NSFR)實施情形；加強控管票券業不動產授信與相關流動性風險，強化金融機構營運健全性。

三、督導大額支付系統營運，督促財金公司建置電子支付跨機構共用平台，協助發展零售支付基礎設施。

楊金龍表示，蕭局長從央行基層做起，歷經幾個局處，按部就班，中規中矩；為人謙和，做事仔細認真，是央行上下同仁很好的工作伙伴。今天她就要到金管會擔任新職，自己代表央行全體同仁祝福她工作順利，並繼續增進、強化金管會跟央行的合作關係。

楊金龍也特別介紹業務局新任局長潘榮耀，現年61歲， 74年政大財政研究所畢業後即考入央行服務。先在金融業務檢查處擔任國內金融機構業務檢查工作，其後轉調業務局服務，辦理貨幣政策相關的資金調控、利率政策及各類專案貸款，並參與制定國內第一次不動產信用管制政策(78.3~85.8)，以因應當時飆漲的建物及空地。其後，經歷國內本土性金融風暴衍生的問題金融機構擠兌(87.12~89.8)，評估簽辦個案緊急融通，以避免擠兌可能產生的連鎖效應。88年九二一大地震，央行依據總統頒布的「緊急命令」及「九二一震災重建暫行條例」，由業務局訂定「九二一地震災民重建家園緊急融資專款之提撥及作業應注意事項」，辦理震災專案貸款，並編印震災貸款衍生實務之問與答，以協助災民度過難關，潘局長即曾熱誠參與。

90年11月1日，央行同意臺銀商調他擔任秘書室秘書。在臺銀任職期間，他的經歷非常豐富，曾任研究員、秘書室副主任、財務部經理；也曾擔任國內分行經理、新加坡分行經理，以及董事會秘書室主任秘書等職務，108年7月升任臺灣銀行副總經理。

楊金龍說，潘局長金融經歷完整，36年職場見證了臺灣金融的發展演進；從中央銀行的貨幣政策執行到商業銀行的金融實務，總行督導管理到分行業務拓展，國內分行傳統存貸財管業務到海外分行國際金融業務，經理部門執行業務到董事會公司治理；經歷各項職務，金融業務廣度、深度兼具。

潘局長為人謙沖，任事積極負責。之前在央行服務16年4個月，其中在業務局服務就長達13年8個月（77.3.1~90.10.31），對業務局業務絕不陌生，擔任業務局局長，必能駕輕就熟。非常歡迎他回到央行這個大家庭。