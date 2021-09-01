防疫保單、汽車買氣熱 前半年產險保費收入衝破千億元

根據主計處最新發布的國情統計通報資料顯示，2021年前半年我國產險業簽單保費收入破千億，達1,050億元，較2020年同期增9.5%，賠款金額亦增1.9%。

關於產險業簽單保費部分，依據財團法人保險事業發展中心細部統計，其中以汽車保險（含一般汽車險及強制汽機車責任險）收入531億元，占50.5%為最高，增 8.4%，主因汽車買氣熱絡所致。

其他財產保險，占 30.2%，主因是防疫及疫苗保單熱銷，增22.4%，且海上保險亦因外需復甦而增9.7%。不過，火災保險則減7.2%。

至於今年上半年產險業簽單賠款金額則為455億元，較2020年同期增1.9%，其中占比近七成的汽車保險因理賠件數增加，增3.3%，海上保險因船體保險理賠增加，亦增 20.5%。火災保險及其他財產保險則分別減6.6%及3.7%。

而今年上半年產險業自留保費收入785億元，較去年同期增11.4%，自留比率70.4%，提高 1.5 個百分點，其中一般汽車險自留保費收入及自留比率分別為 405 億元及90.7%，均居各險種之冠。