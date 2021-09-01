金管會前副主委許永欽 新職是國際知名事務所

金管會前副主委許永欽以生涯規劃請辭，引起外界不少揣測。許永欽9月1日就任新職，將以律師身分到普華商務法律事務所擔任顧問，普華與國際知名的資誠聯合會計師事務所(PWC)是聯盟，主要業務在協助企業處理糾紛、包括幫金融業進行洗錢防制相關業務。

許永欽去年出任金管會政務副主委時，創下檢察官轉任金管會政務官紀錄，卻在一年五個月後以生涯規畫為由請辭，加上接任者是國安局長陳明通的另一半、出身中央銀行的蕭翠玲，外界對許永欽的去職背後原因有不少討論。

許永欽強調這是他個人生涯規劃，且早已向金管會長官提出辭意，原本計畫更早離開，因疫情關係幫忙完股東會視訊的法制作業完成後才離開。

選擇到普華，則是早年就結下的緣分。他透露，早在十幾年前還在台北地檢署擔任檢察官時，普華裡有他母校彰化高中的校友，就曾想轉任律師到普華工作；後來在長官強力慰留下，轉職未成；但在數十年公務生涯後，繞了一圈還是選擇到普華嘗試律師工作。

普華與資誠聯合會計師事務所的關係，為國內許多金融業提供有關洗錢防制相關服務，許永欽未來也可望提供相關法律專業諮詢。

專長在財經法律的許永欽，在高檢署檢察官任內，因緣際會調派行政院洗錢防制辦公室執行秘書，為因應亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑，前年率團赴澳洲參加APG年會大會，由各會員國檢視我國評鑑報告，拿下亞洲最佳的「一般追蹤」成績。

在洗防辦的表現，讓他去年獲拔擢出任金管會副主委，許永欽的檢察官生涯因此轉了彎，在金管會雖只短短一年多時間，仍經歷多起知名企業的經營權之爭，加上疫情下的股東會是否可採視訊的法律爭議，讓許永欽一刻也不得閒。

擔任檢察官期間，2005年偵辦時任金管會金檢局長李進誠的勁永禿鷹案，2006年則負責總統女婿趙建銘的台開內線交易案，偵辦多起重大財經案件讓他名噪一時。