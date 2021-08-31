台股盤中大跌逾百點、熱錢沒在怕 台幣重返27.7字頭

美國聯準會主席鮑爾「鴿式退場」談話效應餘波盪漾，熱錢今（31）日續匯入，估計逾6億美元，激勵新台幣匯率今日升值4.1分，收在27.772元，連三升並創逾兩個月新高，總成交量為16.57億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率8月表現強勢，累計升值1.94角，升幅為0.7%。

展望9月匯市，匯銀主管分析，美國貨幣政策仍是市場關注焦點，由於台灣經濟基本面表現優異，預料新台幣匯率將比其他亞幣更為強勢；預估短期內，新台幣匯率將續朝27.5元邁進。

匯銀主管指出，鮑爾在全球央行年會上的偏鴿談話持續發酵，新台幣匯率持續升值，不過，台股盤中跌幅擴大，加上進口商進場撿便宜美元，使新台幣升值金額縮減。

台股今日盤中大跌逾百點，尾盤戲劇性的逆轉收紅，終場以17,490.29點作收，上漲93.77點，成交量3,353億元，其中，外資大舉買超逾240億元。

匯銀主管指出，「外資盤中有買有賣（美元），但賣匯力道大於買匯，特別是午後，匯入力道更為明顯。」

匯銀主管觀察到，當匯價升抵27.7字頭價位時，進口商進場承接意願升溫，但力道遠遠不敵外資匯入潮。

央行統計顯示，美元指數今日下跌0.2%，主要亞幣多數對美元升值，其中，主要貿易對手國貨幣韓元升值0.65%、升幅最猛，星元升值0.19%居次。

另外，新台幣單日升值0.15%，超前人民幣升幅0.09%，日圓則是下跌0.01%，

進一步觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期目標價由27.77元升至27.6元附近，顯示海外法人押寶，新台幣匯率將持續升值。