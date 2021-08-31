快訊

首批疫苗BNT明天抵台 慈濟基金會證實將派員接機

台股盤中大跌逾百點、熱錢沒在怕 台幣重返27.7字頭

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今日升值4.1分，收在27.772元，連三升並創逾兩個月新高，總成交量為16.57億美元。 報系資料照／記者陳柏亨攝影
新台幣匯率今日升值4.1分，收在27.772元，連三升並創逾兩個月新高，總成交量為16.57億美元。 報系資料照／記者陳柏亨攝影

美國聯準會主席鮑爾「鴿式退場」談話效應餘波盪漾，熱錢今（31）日續匯入，估計逾6億美元，激勵新台幣匯率今日升值4.1分，收在27.772元，連三升並創逾兩個月新高，總成交量為16.57億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率8月表現強勢，累計升值1.94角，升幅為0.7%。

展望9月匯市，匯銀主管分析，美國貨幣政策仍是市場關注焦點，由於台灣經濟基本面表現優異，預料新台幣匯率將比其他亞幣更為強勢；預估短期內，新台幣匯率將續朝27.5元邁進。

匯銀主管指出，鮑爾在全球央行年會上的偏鴿談話持續發酵，新台幣匯率持續升值，不過，台股盤中跌幅擴大，加上進口商進場撿便宜美元，使新台幣升值金額縮減。

台股今日盤中大跌逾百點，尾盤戲劇性的逆轉收紅，終場以17,490.29點作收，上漲93.77點，成交量3,353億元，其中，外資大舉買超逾240億元。

匯銀主管指出，「外資盤中有買有賣（美元），但賣匯力道大於買匯，特別是午後，匯入力道更為明顯。」

匯銀主管觀察到，當匯價升抵27.7字頭價位時，進口商進場承接意願升溫，但力道遠遠不敵外資匯入潮。

央行統計顯示，美元指數今日下跌0.2%，主要亞幣多數對美元升值，其中，主要貿易對手國貨幣韓元升值0.65%、升幅最猛，星元升值0.19%居次。

另外，新台幣單日升值0.15%，超前人民幣升幅0.09%，日圓則是下跌0.01%，

進一步觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期目標價由27.77元升至27.6元附近，顯示海外法人押寶，新台幣匯率將持續升值。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

熱錢湧 台幣勁揚1.15角

Fed鮑爾唱「鴿」 台股外資掃貨

富坦波灣債 抗通膨優選

期貨商論壇／原油期 緊盯變數

相關新聞

台股盤中大跌逾百點、熱錢沒在怕 台幣重返27.7字頭

美國聯準會主席鮑爾「鴿式退場」談話效應餘波盪漾，熱錢今（31）日續匯入，估計逾6億美元，激勵新台幣匯率今日升值4.1分，...

日盛金新董事長出爐 富邦金總座韓蔚廷獲任

日盛金控（5820）今（31）日舉行股東常會並改選董事，富邦金控（2881）取得全數董事席次，正式取得日盛金控實質經營權...

壽險業前七月稅前盈餘大賺3,042億元 金管會分析因為它

7月新台幣兌美元匯率回貶約0.3%，壽險業七月匯兌成本單月增加143億元，不影響壽險業今年累計前七月稅前盈餘繳出逾3,0...

金融遺產查詢整合 9月1日起可向國稅局拿清單

遺產稅申報更方便了，財政部今（1）日表示，將啟動新的服務，當繼承人查詢存款、基金、股票、保險等金融遺產時，可以不必一一等...

純網路券商來了！好好基金平台啟動 陳樹親臨支持

為提升金融科技產業發展，並因應創新的投資及交易型態。在金融科技創新園區（FinTech Space）輔導下，歷經金融監理...

土銀麟洋認同卡登場 麟洋不離隊但考慮當預備球員

萬眾期待的的「麟洋卡」終於登場，經過東奧委員會官方來來回回確認，在麟洋奧運奪金的「滿月」的今天，土地銀行今（31）日宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。