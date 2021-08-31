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日盛金新董事長出爐 富邦金總座韓蔚廷獲任

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
富邦金控正式取得日盛金控實質經營權。日盛金控股東會後並召開董事會，推選富邦金現任總經理韓蔚廷擔任未來日盛金的新董事長。 本報系資料庫
富邦金控正式取得日盛金控實質經營權。日盛金控股東會後並召開董事會，推選富邦金現任總經理韓蔚廷擔任未來日盛金的新董事長。 本報系資料庫

日盛金控（5820）今（31）日舉行股東常會並改選董事，富邦金控（2881）取得全數董事席次，正式取得日盛金控實質經營權。日盛金控股東會後並召開董事會，推選富邦金現任總經理韓蔚廷擔任未來日盛金的新董事長，目前擬採兼任制，原富邦金總座的職位不變。

富邦金董事長蔡明興表示，不會以合併為由進行裁員，更承諾留用所有受僱員工。富邦金控表示，將積極啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。

日盛金控今日選任11席董事，其中3席為獨立董事。富邦金控代表人韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋當選董事，富邦金控推薦之王銘陽、范正權、洪茂蔚當選獨立董事。

富邦金控 股東會 經營權

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