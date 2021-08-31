聽新聞
test
0:00 / 0:00
日盛金新董事長出爐 富邦金總座韓蔚廷獲任
日盛金控（5820）今（31）日舉行股東常會並改選董事，富邦金控（2881）取得全數董事席次，正式取得日盛金控實質經營權。日盛金控股東會後並召開董事會，推選富邦金現任總經理韓蔚廷擔任未來日盛金的新董事長，目前擬採兼任制，原富邦金總座的職位不變。
富邦金董事長蔡明興表示，不會以合併為由進行裁員，更承諾留用所有受僱員工。富邦金控表示，將積極啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。
日盛金控今日選任11席董事，其中3席為獨立董事。富邦金控代表人韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋當選董事，富邦金控推薦之王銘陽、范正權、洪茂蔚當選獨立董事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言