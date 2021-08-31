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樂購蝦皮用365天除日額太寬鬆？金管會：依法監理

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

蝦皮支付遭金管會廢止電支許可後，蝦皮將金流服務改換同集團另一支付業者「樂購蝦皮」承接，到年底只接手四個半月，但金管會將以2020年一整年365天為基礎，來計算其日均額，若沒有達到20億元門檻無需納管，就不需向金管會申請電子支付執照，亦能夠繼續在台營運，遭立委及民團質疑相關監理太過寬鬆，似乎默視蝦皮「左手換右手」行為。對此金管會回應，一切依法監理。

銀行局主秘侯立洋今天下午表示，依照現行電支條例和相關授權子法規定，金管會向第三方支付業者調查保管代理收付款項日均餘額，基礎即為整個一年；第三方支付業者保管代理收付一年日均餘額若超過20億元，就必須向金管會申請專營電支機構業務。

侯立洋說明，樂購蝦皮自2015年就已登記為第三方支付服務業，明年第1季調查今年度樂購蝦皮保管代理收付款項日均餘額，會從2021年1月1日至12月31日加計總和後，再除以365天，檢視日均餘額是否超過現行20億元法定門檻。

蝦皮支付2019年保管代理收付日均餘額就已高達31億元，超過當時10億元納管的法定門檻，蝦皮支付因此在2020年依法向金管會遞件申請納管電支，並需限期完成必要增資以申請執照，之後電支納管法定門檻也提高為日均額20億元。

但蝦皮支付屢遭質疑背後有中資色彩，8月13日前未取得投審會同意增資，遭金管會廢止電支許可，蝦皮購物平台金流因此自12日起改由蝦皮旗下另一間第三方支付樂購蝦皮承接。金管會先前表示，明年第1季就會查樂購蝦皮金流是否符合法令規定。

不過，蝦皮「左手換右手」行為，也引起民團和立委關注。經濟民主連合智庫和民進黨立委郭國文日前共同召開記者會，批金管會坐視蝦皮違法，雖金管會放話明年第1季會查樂購蝦皮今年日均餘額，算式分子僅有4個半月合計數、分母卻是一年365天，質疑金管會設立巧門為蝦皮解套。

若以2019年蝦皮支付日均額31億元來估算，樂購接手後至年底前僅140天，相乘代收付金額將達到4,340億元，但若母數除以一整年後，日均額將降至不到12億元。

金管會 第三方支付

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