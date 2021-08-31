世界球后、桌球神童齊站台！合庫「i運動卡」榮耀上市

合作金庫銀行今（31）日宣布，攜手萬事達卡組織推出「合庫i運動卡」，並且舉辦今年以來陣容最盛大的信用卡發表會，由世界球后戴資穎領軍，包括林昀儒、鄭怡靜、莊智淵、陳建安、周天成、王子維等7位在國際賽事奪牌及表現傑出的選手為「合庫i運動卡」站台，該卡提供持卡人於運動、健身、綠色交通三大通路消費最高5%回饋，更承諾從每筆刷卡消費金額中提撥0.25%做為回饋國內體育發展基金，冀望透過全民參與體育，力挺下一個台灣之光。

合作金庫i運動卡回饋體育發展 讓每筆消費成為運動員最堅實的後盾

合作金庫銀行為長期承諾支持選手賽事之銀行，已連續12年榮獲體育署頒發「體育推手獎」，對支持台灣體育發展不遺餘力。「合作金庫i運動卡」發行精神在於全民共同支持運動選手與賽事，該卡卡面除以合作金庫長期贊助之桌球、羽球和棒球等球隊做為主要元素外，更採用環保材質製作，除提供國內消費0.5%與海外消費1.5%的基本現金回饋無上限外，為鼓勵民眾培養長期運動風氣，更加碼5%運動裝備與健身消費回饋。此外，該卡的消費提撥機制，更可以讓台灣民眾直接在刷卡消費時，就能為台灣體壇發展盡一份心力！

合庫銀行雷仲達董事長表示：「合庫對於體育發展有著強烈的使命感，對國內體壇投入長期且全面的支持。除了每年持續編列上億元預算，我們也一直在思考還有什麼樣的方式，可以讓選手們直接的擁有更多資源。今日我們推出的『合作金庫i運動卡』，透過每年提撥消費金額0.25%作為發展基金的方式，希望創建全民參與的平台，集結消費者力量，共同支持國內偏鄉體育運動發展，培育更多青年優秀人才。」

讓合作金庫i運動卡陪您動起來 兼顧環境友善理念 運動／健身／交通享5%現金回饋

在消費者回饋方面，合作金庫i運動卡，也同時提供運動裝備、揮汗健身、綠色交通三大通路回饋。消費者無論是在多家運動用品通路（如：迪卡儂、摩曼頓、尚智等）或品牌（如：NIKE、adidas、PUMA、New Balance等），亦是在健身工廠、World Gym、CURVES、LESMILLS等健身房消費，均可享有加碼5%現金回饋；同時，為鼓勵消費者加入永續愛地球的行列，合作金庫i運動卡除了提供悠遊卡自動加值，當消費者騎乘GOGORO、搭乘高鐵、臺鐵等公眾運輸工具，也享有綠色交通5%加碼回饋，合作金庫盼與大眾共同成為支持體育與友善環境發展的實踐者。

自即日起至明年6月底止，只要申請合庫i運動卡並核卡成功之新戶，於45天內累積刷卡一般消費達2,999元，且有一筆自動加值，即可獲300元現金回饋。舊戶於核卡成功、並在45天內單筆刷卡一般消費達888元，即可獲得一個月免費Uber Eats優饗方案，價值約120元。