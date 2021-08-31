大亞集團與八大銀行聯貸57億元 為綠能注入新動能

大亞集團旗下志光能源今(31)日與八家銀行正式簽約，完成57億元聯合授信案。此案將成為全台最大規模漁電共生太陽能電廠，廠址位於台南市七股區，總裝置容量為120MW(百萬瓦)，落成啟用後不僅能帶動在地養殖漁業升級、優化土地利用模式，更推動了以綠能發電的新經濟型態。

大亞集團沈尚弘董事長表示，大亞長年布局綠能產業，此次瞄準漁電共生的新經濟優勢，亦符合政府目前太陽光電推動政策的趨勢。旗下大亞綠能科技所投資的志光能源今日完成57億元聯合授信案，推動能源轉型的新里程。

沈尚弘表示，這個太陽能電廠將建置於台南市七股區三股子段，總面積約160公頃、總裝置容量為120MW，第一期85MW可於明(2022)年底完工掛錶；第二期35MW則於2023年完工掛錶，預估未來20年至少可創造30億度發電量，等同4110座大安森林公園的吸碳量，營收可望突破120億元。

他強調，希望透過養殖漁業場域與太陽能光電設備的共建，提升養殖生產環境，賦予土地利用多元性，並帶動能源分散供應，共創多贏優勢。

這次聯貸案由永豐銀行主辦並擔任擔任管理銀行，且邀集7家金融同業包括凱基銀行、元大銀行、王道銀行、台新銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、華南銀行共同參與，聯貸資金將全數用於案場建置，獲得超額認購1.6倍，總金額達90億元，充分展現銀行團對大亞集團深耕綠能的肯定，也期許此案場順利建置完成。

大亞集團繼去年完成台灣首件大型土地變更太陽能電廠建置案後，持續關注合適案場，待志光能源太陽能電廠併網啟用後，集團旗下將有62座太陽能電廠，總裝置容量共計250MW，每年將貢獻15億元的發電收入，共可供應9萬戶家庭1年所需用電。