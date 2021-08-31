調查：疫情讓近七成台灣投資人偏好高風險標的

「2021施羅德全球投資人大調查」顯示，新冠疫情去年爆發以來，明顯改變全球投資人的理財行為。68%的台灣投資人表示，未來一年偏好更高風險的標的。

疫情促使各國央行極力救市，利率降到史上新低。為了追求報酬率，68%的台灣投資人表示，未來一年，會偏向投資於較高風險的標的，如著重利基市場的股票或基金。這個比例遠高於全球的53%和亞洲的59%。另外，33%的台灣投資人會因此遞延還款。

受疫情影響，台灣人傾向多儲蓄與投資。調查顯示，85%的台灣投資人表示，在2020年的儲蓄金額依照計畫或高於計畫，高於全球的79%與亞洲的80%。在比原訂計畫儲蓄更多的台灣投資人中，減少如娛樂、外食、旅遊、通勤等非核心消費的比重達69%，高於全球的59%和亞洲的60%。

另外，被問到疫情對投資人的影響時，超過半數（51%）的台灣投資人表示會提高在投資/購買房地產，也就是偏向把資產做更效率的應用，明顯高於全球和亞洲的43%。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過2.3萬名投資人進行調查，議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等。

值得注意的是，施羅德每年調查台灣投資人預期未來五年的平均年化報酬率，今年預期報酬率再創新高，從去年的14%增加到今年的14.5%，同樣高於全球平均的11.3%、亞洲平均的12.3%。

施羅德投信觀察，下半年全球經濟復甦，企業獲利持續成長，加上通貨膨脹回溫，股債都有表現機會。建議以環球多元資產布局，在掌握波動的同時，追求零利率環境下的投資機會。