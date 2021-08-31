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買氣降！美元投資型保單6月保費收入創九月新低

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

美元投資型保單買氣大減？！據金管會今（31）日最新統計資料出爐，美元投資型保單六月保費收入僅剩6.1億美元，以今日收盤新台幣兌美元約27.77元粗估，折合新台幣賣不到170億元，創下去年10月以來的新低紀錄。

美股六月受到消費者物價指數CPI急攀至5.4%衝擊，市場憂慮聯準會啟動縮表，美股六月中旬一度急殺近3.6%，雖然之後呈V型反彈，月底已收復大部份跌幅，但仍衝擊一部份美元投資型保單的買氣。另一方面，新台幣六、七月連續二個月對美元都呈現貶值，買美元保單的成本上升，亦同樣影響到保戶買進意願。

金管會今日公布最新數字，壽險業截至六月底止，外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣2,914.31億元，其中投資型保險折合約新台幣1,438.72億元，傳統型約1,475.59億元。

因死亡門檻新制上路，加上股市熱絡，各家壽險公司今年主打投資型保單，從單月角度來看，外幣投資型保單銷售184.2億元，終於超過傳統型的181.89億元。

外幣保單中又以美元保單占最大宗，據保險局統計，今年截至上半年為止，美元投資型保單累計銷售金額約49.94億美元，年率增加174%，相較於美元傳統型年減15%，表現搶眼。不過若仔細分析，6月美元投資型保單單月僅銷售6.1美元，是去年10月以來的最低水準。另外美元傳統型前五月只衰退1%，加計六月後就衰退幅度急速擴大，顯示投資市場並非主因，新台幣貶值及對美元後市看法，恐怕才是影響美元保單6月銷售的主因。

此外，在澳幣與人民幣保單方面，六月僅新增0.15億元澳幣及減少5.66億人民幣，澳幣銷售有六成六都是投資型，而人民幣投資型更占高達94%。

金管會表示，保險業銷售外幣保單時應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。

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