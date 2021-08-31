快訊

解剖7例接種後死因出爐！打高端者驗出主動脈剝離、心梗塞

太會賺！大陸「航海王」 上半年獲利暴增31倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽險業前七月稅前盈餘大賺3,042億元 金管會分析因為它

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
壽險業今年累計前七月稅前盈餘繳出逾3,042億元、創歷史新高紀錄，保險局副局長張玉煇今（30）日表示，今年壽險業獲利倍增原因，主要來自於淨投資損益增加1,728多億元。 本報系資料庫
壽險業今年累計前七月稅前盈餘繳出逾3,042億元、創歷史新高紀錄，保險局副局長張玉煇今（30）日表示，今年壽險業獲利倍增原因，主要來自於淨投資損益增加1,728多億元。 本報系資料庫

7月新台幣兌美元匯率回貶約0.3%，壽險業七月匯兌成本單月增加143億元，不影響壽險業今年累計前七月稅前盈餘繳出逾3,042億元的歷史新高紀錄，年增率高達102.1%，保險局副局長張玉煇今（30）日表示，今年壽險業獲利倍增原因，主要來自於淨投資損益增加1,728多億元。

據保險局今日公布最新統計，壽險業今年累計前七月稅前盈餘3,042億元，較去年同期增加1,537億元，並超越去年全年的2061億元水準。

張玉煇今（30）日表示，獲利成長主要來自於淨投資損益增加1,728多億元，包括利息收益、已實現獲利、股利收入等。等於投資貢獻占整體前七月獲利的比重約57%。

若加計產險業稅前盈餘150億元，年增51.5%，合計後保險業今年累計前七月稅前盈餘為3,192億元，同樣是有近倍數成長。

在淨值部份同樣創下歷史新高，截至七月底為止，壽險業業主權益為2兆6,725億元，較去年同期增加2,846億元；產險業淨值為1,524億元，較去年同期增加167億元。

匯兌成本方面，新台幣連續六、七月都呈現貶值，讓壽險業海外投資避險成本降低，七月匯兌成本較六月147億元略低，單月為143億元，是今年來次低月，最低是今年3月的135億元。

保險局表示，截至七月底新臺幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為1.9%，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為333億元，月增14億元，但較去年底減少129億元，七月底止壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響數後，匯兌成本仍有1,497億元。

同期間壽險業國外投資淨利益（包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動）為4,818億元，跟6月4,166億元相較，單月增加652億元。

壽險業

延伸閱讀

蝦皮購物標錯價風波 負責人被控妨害電腦使用不起訴

蕭翠玲接金管會副主委 先生是陳明通

行政院發表 蕭翠玲接任金管會政務副主委

Q2「賣積求榮」、7月獲利再創新高！六大壽險台股部位 悄悄轉進「這類避風港」

相關新聞

壽險業前七月稅前盈餘大賺3,042億元 金管會分析因為它

7月新台幣兌美元匯率回貶約0.3%，壽險業七月匯兌成本單月增加143億元，不影響壽險業今年累計前七月稅前盈餘繳出逾3,0...

金融遺產查詢整合 9月1日起可向國稅局拿清單

遺產稅申報更方便了，財政部今（1）日表示，將啟動新的服務，當繼承人查詢存款、基金、股票、保險等金融遺產時，可以不必一一等...

純網路券商來了！好好基金平台啟動 陳樹親臨支持

為提升金融科技產業發展，並因應創新的投資及交易型態。在金融科技創新園區（FinTech Space）輔導下，歷經金融監理...

土銀麟洋認同卡登場 麟洋不離隊但考慮當預備球員

萬眾期待的的「麟洋卡」終於登場，經過東奧委員會官方來來回回確認，在麟洋奧運奪金的「滿月」的今天，土地銀行今（31）日宣布...

買賣基金可以用換的 好好基金平台今上路

基金交易未來將有新方式，好好基金交易平台今天上路，除了傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造一個次級市場交易平台，讓...

Delta變種病毒肆虐，台經院七月製造業景氣信號減分

台經院今天發布七月製造業景氣信號，盡管台灣疫情趨緩，但Delta變種病毒肆虐，部分國家重啟防疫措施，衝擊到全球供應鏈及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。