壽險業前七月稅前盈餘大賺3,042億元 金管會分析因為它

7月新台幣兌美元匯率回貶約0.3%，壽險業七月匯兌成本單月增加143億元，不影響壽險業今年累計前七月稅前盈餘繳出逾3,042億元的歷史新高紀錄，年增率高達102.1%，保險局副局長張玉煇今（30）日表示，今年壽險業獲利倍增原因，主要來自於淨投資損益增加1,728多億元。

據保險局今日公布最新統計，壽險業今年累計前七月稅前盈餘3,042億元，較去年同期增加1,537億元，並超越去年全年的2061億元水準。

張玉煇今（30）日表示，獲利成長主要來自於淨投資損益增加1,728多億元，包括利息收益、已實現獲利、股利收入等。等於投資貢獻占整體前七月獲利的比重約57%。

若加計產險業稅前盈餘150億元，年增51.5%，合計後保險業今年累計前七月稅前盈餘為3,192億元，同樣是有近倍數成長。

在淨值部份同樣創下歷史新高，截至七月底為止，壽險業業主權益為2兆6,725億元，較去年同期增加2,846億元；產險業淨值為1,524億元，較去年同期增加167億元。

匯兌成本方面，新台幣連續六、七月都呈現貶值，讓壽險業海外投資避險成本降低，七月匯兌成本較六月147億元略低，單月為143億元，是今年來次低月，最低是今年3月的135億元。

保險局表示，截至七月底新臺幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為1.9%，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為333億元，月增14億元，但較去年底減少129億元，七月底止壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響數後，匯兌成本仍有1,497億元。

同期間壽險業國外投資淨利益（包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動）為4,818億元，跟6月4,166億元相較，單月增加652億元。