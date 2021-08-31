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金融遺產查詢整合 9月1日起可向國稅局拿清單

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
繼承人查詢存款、基金、股票、保險等金融遺產時，可以不必一一等待各家金融業者回覆，而是改由戶籍所在地國稅局作為單一窗口。 報系資料照片
繼承人查詢存款、基金、股票、保險等金融遺產時，可以不必一一等待各家金融業者回覆，而是改由戶籍所在地國稅局作為單一窗口。 報系資料照片

遺產稅申報更方便了，財政部今（1）日表示，將啟動新的服務，當繼承人查詢存款、基金、股票、保險等金融遺產時，可以不必一一等待各家金融業者回覆，而是改由戶籍所在地國稅局作為單一窗口，向查詢人提供資訊。

財政部表示，為了申報遺產稅，以前納稅人必須逐一向各家金融機構查詢身故家人的金融遺產資料，但家人未必瞭解其帳戶細節，常常漏查而導致短漏申報遺產稅，平白遭到補稅及處罰。

從去年7月1日開始，財政部與金管會合作，開放由國稅局擔任受理窗口，協助繼承人查詢金融遺產資料服務，財政部表示，不過當時雖可向國稅局查詢，但是各項遺產資料的回覆，還是由各家金融機構，分別回復給納稅義務人。

財政部表示，從今年9月1日開始，納稅義務人向國稅局及六都地方稅稽徵機關，申請查詢被繼承人金融遺產資料時，正式改由被繼承人戶籍地國稅局作為單一窗口，統一回覆各項查詢結果。

可供查詢的金融遺產項目，包括存款、基金、上市櫃及興櫃股票、短期票券、期貨、保險、保管箱、金融機構貸款及信用卡債務等，財政部表示，未來在申請人的授權下，相關遺產資料將直接匯入國稅局提供的「遺產稅金融遺產參考清單」，納稅義務人不用再奔走於各家機構。

遺產稅 財政部 國稅局

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