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永豐挺全台最大漁電共生 主辦57億聯貸創30億度發電

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下志光能源新臺幣57億元聯貸案，今（31）日正式簽約，邀集7家金融同業共同參與，協助建置最大規模漁電共生電廠，預計明年底正式啟用，創造能源及養殖產業與生態三贏。左起為凱基銀行總經理曹慧姝、大亞集團董事長沈尚弘、永豐銀行資深副總經理歐陽子能。 圖／永豐銀提供
永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下志光能源新臺幣57億元聯貸案，今（31）日正式簽約，邀集7家金融同業共同參與，協助建置最大規模漁電共生電廠，預計明年底正式啟用，創造能源及養殖產業與生態三贏。左起為凱基銀行總經理曹慧姝、大亞集團董事長沈尚弘、永豐銀行資深副總經理歐陽子能。 圖／永豐銀提供

永豐金控（2890）子公司永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下志光能源新臺幣57億元聯貸案，今（31）日正式簽訂聯合授信合約。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐擔任管理銀行並邀集7家金融同業共同參與，資金將協助建置位於台南市七股區120 MW（Mega Watt；百萬瓦）、全台迄今最大規模漁電共生電廠。

永豐銀指出，該漁電共生電廠預計明年底正式啟用，累計可創造30億度綠能發電量、減碳效果逾4,000座大安森林公園吸碳量；永豐銀行配合政策推動土地多元利用，以綠能帶動漁業升級、改善在地就業並優化養殖環境，創造能源及養殖產業與生態三贏。

多元綠能服務 打造漁電共生新經濟

歐陽子能表示，永豐銀行深耕綠色金融服務並持續開發服務多元性，自2019年起籌組大型太陽能電廠聯貸案，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等；今年3月攜手售電業者打造綠電交易電子商務平台，推動市場自由化，進一步協助台灣企業接軌RE 100（100% Renewable Electricity；100%再生電力）全球潮流趨勢。

響應漁電共生政策，永豐銀行指出，今年5月統籌主辦旗下首宗「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，成功打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；同時與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，以行動支持地方發展，協助企業或個人減輕建置電廠的初期資金壓力。

落實企業ESG 友善環境創新金融

除力挺綠能產業外，永豐銀行也積極落實響應ESG永續發展，包括今年5月發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、大力支持再生能源及綠色環保產業。

同時，永豐銀行投入綠色金融服務屢獲各界肯定，包括運用金融業核心能力「打造太陽能產業鏈的金融生態圈」榮獲《遠見》雜誌「2021 CSR企業社會責任獎－環境友善組楷模獎」，《卓越》雜誌則頒予「2021銀行評比－最佳綠色金融創新獎」。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

永豐銀行 太陽能電廠 綠能

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