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悠遊付手搖暢飲節 十大品牌最高回饋33%

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付首度聯手十家飲品/咖啡品牌，推出「手搖暢飲節」，全台共有近2,000家門市熱情響應，9月1日起至10月16日邀你開喝，最高回饋達33%。 圖／悠遊卡公司提供
悠遊付首度聯手十家飲品/咖啡品牌，推出「手搖暢飲節」，全台共有近2,000家門市熱情響應，9月1日起至10月16日邀你開喝，最高回饋達33%。 圖／悠遊卡公司提供

炎炎夏日，來杯手搖飲最痛快。悠遊付首度聯手十家飲品／咖啡品牌，推出「手搖暢飲節」，全台共有近2，000家門市熱情響應，9月1日起至10月16日邀你開喝，最高回饋達33%。

悠遊卡公司登高一呼下，包括清心福全、鮮茶道、TEA-TOP、天仁茗茶、春陽茶室、鮮自然、初韻、識好茶、85度C、老窩咖啡館十大品牌、近2,000家門市，響應加入「手搖暢飲節」，自9月1日起至10月16日止，持悠遊付單筆消費30元以上，即可獲得悠遊付儲值金5元（每悠遊付帳戶上限50元）。

新戶則是double好康，若在活動期間於指定茶飲／咖啡品牌門市消費，單筆滿30元以上，就獲得10元悠遊付儲值金（每悠遊付帳戶上限100元），回饋率最高可達33%。

想克服動輒30度以上的高溫？手搖飲將是你消暑的好夥伴，趁「手搖暢飲節」大口暢飲清涼，暑氣想必可以一口全消。

咖啡館 高溫 悠遊卡

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